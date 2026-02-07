Fiesta 07 FEB 2026 - 19:01h.

¿Cuánto dinero paga al mes Rodolfo Sancho para que su hijo, Daniel Sancho, tenga una vida más llevadera en prisión?

Silvia Bronchalo, madre de Daniel Sancho, desvela los motivos por los que ha decidido romper su silencio: "Tengo que priorizar su vida a mis principios"

Silvia Bronchalo ha concedido una dura entrevista a '¡De viernes!' en la que se ha sincerado sobre la situación que vive al tener a su hijo, Daniel Sancho, cumpliendo condena en una cárcel tailandesa por el asesinato de Edwin Arrieta. La actriz reveló, entre otras cosas, cómo se enteró de que su hijo había sido detenido por haber acabado con la vida de Arrieta y haberlo descuartizado posteriormente y en el programa 'Fiesta' analizan los detalles de su entrevista.

Carmen Bafalgón, abogada de Rodolfo Sancho, se encuentra en plató para responder algunas de las dudas que han podido suscitar las palabras de Silvia Bronchalo en '¡De viernes!'. En un momento dado, los colaboradores hablan del duro día a día de Daniel Sancho en prisión, algo que puede ser más llevadero si se paga una cantidad económica al centro penitenciario. En este sentido, Carmen Bafalgón aclara la cantidad económica que paga el actor por su hijo.

¿Cuánto dinero paga Rodolfo Sancho para que su hijo tenga privilegios en la cárcel tailandesa?

Silvia Bronchalo dijo desconocer los privilegios que tiene su hijo en prisión y Carmen Bafalgón lo aclara en 'Fiesta': "Ella dice que paga cuatrocientos euros, yo lo desconocía. Lo que yo sí te puedo decir es lo que paga Rodolfo por, entre otras cosas, tener el privilegio de no comer en el suelo, tener el privilegio de, en la misma vasija que le sirve para comer, no le sirva para otras cosas, el privilegio de ir cada día, un ratito, o cada dos días, al gimnasio".

Además, Carmen Bafalgón aclara que este dinero se ingresa de manera mensual y que asciende a la cifra de 1.200 euros. Por otro lado, todo apunta a que este dinero también va destinado a mejorar la alimentación de los presos con los que comparte celda y para evitar "ciertos conflictos" con estos. "Son privilegios que son una necesidad en un país como Tailandia. Eso aquí no entraría en la cabeza de pagarle un dinero al director de la prisión todos los meses para que tu familiar recluso esté mejor".

Bafalgón desvela también que, a pesar de que las prisiones en Tailandia son duras, Daniel Sancho no ha tenido ningún tipo de conflicto con los presos que allí se encuentran cumpliendo condena como él: "En Tailandia hay mucha corrupción. Yo cuando veo que tienes que pagar para que comas un poquito mejor, para que tus compañeros te hagan la vida más soportable porque compartes con ellos la comida, para que puedas comer en una mesa, hombre...".

Daniel Sancho habría pedido a su madre que concediera la entrevista a '¡De viernes!'

Silvia Bronchalo reveló que concedía su entrevista a '¡De viernes!' por motivos económicos y para ayudar a su hijo, pero el equipo de 'Fiesta' ha podido saber (gracias al entorno de Daniel Sancho) que habría un motivo principal y de más peso: "Su hijo, Daniel Sancho, se lo ha pedido porque quiere que su caso siga siendo un caso mediático aquí en España porque se piensan que, de manera indirecta, esto le podría ayudar para conseguir la extradición".

Tras escuchar esto, la abogada de Rodolfo Sancho tiene algo que decir: "Es un error. No se trata de la extradición. Para la extradición de Daniel no hace falta dinero, para que Daniel venga a España no hace falta dinero. ¿Por qué? Porque vendría por un acuerdo entre los dos reinos, España y Tailandia, y es un acuerdo de cumplimiento de prisiones. No hace falta dinero para la extradición porque la extradición no existe, además".