Una concursante se emociona al enfrentarse a 'El escaparate final': ''No me creo que esté aquí''

telecinco.es 11 MAY 2026 - 15:05h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido la jugada de la concursante!

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María de las Nieves ha conseguido vencer a todos sus compañeros en la ruleta final de ‘El precio justo’ y juega al escaparate final con muchísimas ganas por llevarse los grandes premios expuestos.

Pero para poder llevarse a casa el escaparate, la concursante debe adivinar el precio justo que conforman los distintos artículos expuestos ¿Acertará o se irá a casa con las manos vacías?

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros, algo que no le ha llegado a convencer y el presentador la ha animado: ‘’No está mal’’, pero ella no está de acuerdo: ‘’Bueno, según por donde lo mires’’.

María de las Nieves ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una bicicleta Verve

Un alquiler de un mes de una autocaravana

Un viaje a Grecia de siete días para dos personas

Un coche compacto y moderno

La concursante, después de ver todos los premios, echa cuentas y pide la opinión del público, pero duda mucho con los precios y toma una decisión finalmente: ''20.500 euros, lo que ha dicho mi niña'', afirma tras escuchar la opinión de su familia.

''No me creo ni que esté aquí'', dice la concursante mientras espera a que Carlos Sobera anuncie el precio justo final del escaparate, y tras unos minutos de espera, llega el momento: '' 21.962 euros'', por lo que Nieves se va a casa con las manos vacías.