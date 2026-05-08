Carlos Sobera alucina con la historia de una concursante de 'El precio justo': ''Hay que romper las reglas''

telecinco.es 08 MAY 2026 - 14:30h.

¡Dale al play y revive el momentazo de la concursante y el presentador!

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Aitziber ha conseguido acertar una de las pujas de 'El precio justo' por lo que ha tenido la oportunidad de jugar a uno de los juegos del concurso, pero además ha protagonizado un momentazo al contarle a Carlos Sobera una anécdota que le ha dejado alucinado.

El presentador le pregunta a la nueva concursante: ''¿Hay algo interesante en tu vida, bonito, que vaya a ocurrir?'', y ella confiesa algo: ''Me caso este año'', a lo que Carlos Sobera reacciona bromeando: ''Ay, Dios, no ¿Por qué?'', y ella se ríe: ''Se lo he pedido yo encima. Hay que romper las reglas, siempre''.

La concursante cuenta que le pidió matrimonio a su novio en un viaje a Egipto y que contrató un fotógrafo: ''Se dio la vuelta y aparecí detrás con un anillo y le dije '¿Quieres casarte conmigo?'. Me dijo 'Me has dejado en shock' y al final me dijo que sí, si no ahí se queda''.

Tras la inesperada historia, la concursante ha jugado al 'Tres en raya' y se le ha dado tan bien que ha conseguido llevarse a casa un pack compuesto por una tabla de surf y un neopreno integral.