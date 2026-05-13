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El amor es ciego. Que se lo digan a Stfey y Madeline, dos ciberamigas que se han conocido por primera vez en persona en 'El diario de Jorge' tras llevar tres meses hablando por redes.

Cuenta Madeline que Stefy es la mujer de sus sueños, una persona con la que tuvo un flechazo a primera vista. Asegura que con sus actos le demuestra día tras día que merece la pena porque por ejemplo, se quedan dormidas haciendo "videollamadas" hasta altas horas de la madrugada.

Madeline explica también que suele esperar a que termine su trabajo, ya que tiene horarios nocturnos por ser empleada de un casino. Stefy ha venido al programa de Telecinco sin saber muy bien quién le iba a dar una sorpresa.

El momentazo del encuentro

La joven ha venido con un antifaz. De un momento a otro, Jorge Javier Vázquez le decía que se lo quitase para ver a su ciberamiga junto en el sofá del plató. Madeline le ha dedicado unas bonitas palabras en directo que han dejado sin palabras a Stefey.

"Quiero decirte que he esperado este momento desde que empezamos a hablar. Siento que eres mi persona, necesito verte los ojos para comprobarlo", le ha lanzado. Stefy se ha quitado el antifaz y, tras tres meses, ha visto por primera vez a Madeline en un emotivo momento.