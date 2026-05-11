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Entre Agustín y Verónica existe algo único. Una conexión que surge en ocasiones esporádicas y que no merece la pena dejar escapar. Su flechazo empezó cuando Verónica decidió responderle a su ahora pareja a una publicación en redes donde hacía referencia al gran amor de su vida, su abuela.

Todo ocurrió además un 14 de febrero, el día de los enamorados. Para ella su abuela también era una figura ejemplar en su vida. Tal fue la admiración que tenía hacia ella que decidió tatuarse un micrófono en su honor en el brazo. Agustín no dio crédito cuando lo supo, ya que él también lleva el mismo tatuaje en el mismo sitio para recordar en todo momento a su abuela.

La increíble carta de amor de Agustín a Verónica

Estas coincidencias tan increíbles hicieron que ambos decidiesen luchar por una posible relación. Por eso, Agustín ha decidido ir a 'El diario de Jorge' a hacerle una bonita confesión de amor a Verónica.

Sus palabras han llegado en forma de carta. "Llegaste a mi vida el 14 de febrero y lo has puesto todo patas arriba. El amor por nuestras abuelas, la música y los tatuajes nos han unido y creo que son señales del destino, me has devuelto la alegría y me has hecho volver a sentir", le lanza. Verónica ha aceptado y ambos parece ser que empiezan una preciosa historia. ¡Que viva el amor!