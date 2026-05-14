Si estás buscando pareja... puedes encontrarla en 'Amor o lo que surja' ¡Apúntate aquí al casting!
Pincha en el enlace y apúntate al casting para participar en el dating show que presentará Carlos Lozano
Telecinco lanza en verano una batería de estrenos: un dating show con Carlos Lozano, una versión diaria de ‘¡De Viernes!’ y el regreso de Paz Padilla con ‘El show de Paz’
Dentro de muy poco llegará a Telecinco 'Amor o lo que surja', un nuevo dating show presentado por Carlos Lozano y que se emitirá de lunes a viernes en las tardes de Telecinco.
En este nuevo formato producido por la cadena en colaboración con Bulldog TV, sus protagonistas, con diferentes perfiles de edad, iniciarán en el programa la búsqueda de pareja entre una amplia selección de candidatos con perfiles afines que ocuparán las gradas del plató.
Apúntate al casting
En ‘Amor o lo que surja’ buscamos personas de todas las edades con ganas de enamorarse y pasarlo bien. Así que si quieres encontrar a tu pareja ideal o simplemente disfrutar... ¡No te lo pienses dos veces y apúntate!
Si quieres participar en ‘Amor o lo que surja’ solo tienes que pinchar en este enlace y apuntarte.