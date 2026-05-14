telecinco.es 14 MAY 2026 - 16:09h.

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Dentro de muy poco llegará a Telecinco 'Amor o lo que surja', un nuevo dating show presentado por Carlos Lozano y que se emitirá de lunes a viernes en las tardes de Telecinco.

En este nuevo formato producido por la cadena en colaboración con Bulldog TV, sus protagonistas, con diferentes perfiles de edad, iniciarán en el programa la búsqueda de pareja entre una amplia selección de candidatos con perfiles afines que ocuparán las gradas del plató.

Apúntate al casting

En ‘Amor o lo que surja’ buscamos personas de todas las edades con ganas de enamorarse y pasarlo bien. Así que si quieres encontrar a tu pareja ideal o simplemente disfrutar... ¡No te lo pienses dos veces y apúntate!

Si quieres participar en ‘Amor o lo que surja’ solo tienes que pinchar en este enlace y apuntarte.