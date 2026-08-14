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El doble crimen de Tauste suma nuevas piezas tras la prisión provisional de Carlota y su pareja, ambos investigados por el asesinato de los padres de ella. Los dos se acogieron a su derecho a no declarar ante la jueza, mientras los investigadores reconstruyen qué ocurrió después de una cena familiar en la que, según el entorno, se habría anunciado del embarazo de Carlota. Una fuente próxima al caso señala que "preferían mantenerlo en silencio de manera privada", aunque ahora se considera que "este podría ser el detonante de Carlota con unos padres preocupados por su situación". El embarazo, conocido por los investigadores, habría generado tensiones familiares y podría convertirse en una de las principales líneas para explicar el móvil del crimen.

La investigación también ha puesto el foco en la relación de Carlota con Luis, el otro detenido. Según la información trasladada, él tendría una amante a la que presuntamente habría pedido que le proporcionara una coartada tras los hechos. La mujer, sin embargo, no habría aceptado y habría contado a los investigadores lo sucedido. A esta declaración se suman las imágenes de cámaras de seguridad que sitúan a los investigados en Tauste y, posteriormente, desplazándose de madrugada, una información que, según los investigadores, no encajaría con la versión ofrecida por Carlota a su entorno.

El entorno de la hija y acusada de la muerte de sus padres en Tauste confirma en 'Vamos a ver' que la joven estaba embarazada.

Paco Sánchez, reportero de 'Vamos a Ver', también ha hablado con una amiga de Carlota, que mantuvo contacto con ella hasta pocos días antes de su detención. La joven describe a Carlota como una persona muy influenciable en sus relaciones sentimentales y asegura que su familia estaba pendiente de ella. La amiga recuerda que "los padres estaban pendientes de ella". También relata que conocía una relación anterior en la que Carlota habría sufrido episodios de violencia, mientras que la actual pareja aparece ahora como una figura central en la investigación.

Otro elemento que ha aumentado las sospechas son las heridas que Carlota presentaba en los brazos. A sus familiares les habría explicado que se debían a picaduras de insectos, pero estos la animaron a acudir al hospital para obtener una valoración médica. Las autoridades cuentan además con las grabaciones y otros indicios recogidos por la Guardia Civil. Por ahora, ambos permanecen en prisión provisional mientras continúa la investigación y se determina el grado de participación de cada uno.