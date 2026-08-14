Andrea Arpal y Joel Benedicto podrían haber terminado su relación

Natalia Sette 14 AGO 2026 - 18:17h.

Los exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' parecen haber terminado su relación tras más de cuatro años juntos

Joel Benedicto se sincera sobre lo que no le gusta de Andrea Arpal

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La historia de amor entre Andrea Arpal y Joel Benedicto parece sumar un nuevo y definitivo capítulo en su agitada trayectoria. Tras tres años juntos antes de su primera separación mediática, la pareja de 'La isla de las tentaciones' encadenó idas y venidas a lo largo de todo 2025. Ahora, han dejado varias pistas que indican que podrían haber roto.

Desde su última ruptura pública y reconciliación en agosto del año pasado, la calma parecía haber llegado a su relación confirmando en redes que se habían ido a vivir juntos , d e esto hace 9 meses. Sin embargo, las alarmas han saltado nuevamente entre sus seguidores después de que la popular cuenta de cotilleos 'La cuernis' descubriera que ambos se han dejado de seguir en Instagram.

Este movimiento suele ser el primer indicio de crisis o ruptura definitiva en el universo de los influencers. Lo más impactante de este distanciamiento es que resulta del todo inesperado. Hace apenas cuatro días, la propia Andrea publicaba en su perfil un recap con fotografías resumen de su verano, donde Joel aún aparecía con total normalidad.

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Todo apunta a que el desencuentro entre ellos ha sido repentino y se ha producido en cuestión de muy pocos días. Para avivar aún más los rumores, la joven ha compartido un revelador vídeo en sus perfiles de Instagram y Tik Tok cargado de indirectas. “No quiero más caos, en este punto de mi vida solo quiero paz y si eso implica quedarme sola, pues me quedo sola”, ha sentenciado tajante la catalana, dejando entrever que ha tomado una firme decisión respecto a su vida personal.

Por si fuera poco, la influencer ha compartido una captura de pantalla de su conversación con ChatGPT, en la que le pedía que la describiera con una sola palabra. La herramienta le respondió definiéndola como “Luchadora: siempre terminas buscando la manera de seguir”. Emocionada, la joven acompañó la imagen con una emotiva frase: “Me han dado ganas de abrazarle”.

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Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado sobre la ruptura, todo apunta a la que la separación es inminente. Ahora solo queda que los protagonistas rompan su silencio y expliquen en qué punto se encuentra su noviazgo.