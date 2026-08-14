Lidia González 14 AGO 2026 - 12:30h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela el motivo de su fuerte enfrentamiento público con Bayan Al Masri

¡No te pierdas el capítulo completo! En Mediaset Infinity

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Claudia Chacón se sienta frente las cámaras de mtmad para dar un paso hacia delante y hablar de un incidente que vivió durante su estancia en un festival de música. Después de contar el tratamiento que sigue para solucionar su gran brote de acné, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ cuenta toda la verdad sobre su pelea con Bayan Al Masri. La influencer no ha ocultado nada de lo que ha ocurrido y se lo ha contado a sus seguidores. ¡Dale al play y no te pierdas todo lo que ha contado, en el capítulo completo, en Mediaset Infinity!

La creadora de contenido tiene un largo historial de tiras y aflojas con la mallorquina, a quien ya conocía antes de su participación en el programa. Sin embargo, la participación de Claudia en su edición y los comentarios de Bayan al respecto hicieron que toda la tensión entre ellas fuera todavía mayor: “Era una persona a la que tenía ciertas ganas”. Todo ello, unido a un incidente que ocurrió durante el festival en el que coincidieron, provocaron lo inevitable que derivó una fuerte discusión entre ambas: “Perdimos los nervios a nivel heavy”.

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“Empezamos a chillar, fue una situación vergonzosa”, asegura la creadora de contenido. Claudia, que ha hablado de su último encuentro con Gilbert, desvela el motivo por el que comenzó esta tremenda trifulca y admite que hizo “el ridículo” en esa situación. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ cuenta todos los detalles sobre lo que pasó y confiesa si ha conseguido aclarar todo lo ocurrido con Bayan Al Masri.

Claudia Chacón opina de la relación de Maica Benedicto y Juan Faro

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Claudia Chacón tampoco ha querido perder la oportunidad de pronunciarse sobre la gran polémica en la que se ha visto envuelta una de sus mejores amigas. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ opina sobre la relación de Maica Benedicto y Juan Faro. La mallorquina está viviendo este dulce momento junto a su amiga y conoce, de primera mano, cómo se está sintiendo la influencer. Por ello, no ha dudado en romper una lanza a su favor y ha confesado si ha investigado el pasado de la nueva ilusión de la murciana. ¡Dale al play y descúbrelo, en exclusiva, para Mediaset Infinity!