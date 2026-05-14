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Chacho visita 'El diario de Jorge' con una misión: darle un "tirón de orejas" a su amigo Manuel por una razón: "Quiero gastarle una broma para que espabile y deje de ser una estatua". Y es que el protagonista de esta historia asegura que esta desperado por la actitud tan sosa de su mejor amigo y ha pedido ayuda al programa para ponerle solución a este problema: "Quiero que se active".

Antes de la broma, Jorge Javier ha querido conocer en profundidad los detalles de esta amistad. "¿Es muy aburrido?", le ha preguntado el presentador a Chacho sobre Manuel: "De más, pero lo quiero mucho. Somos como Andy y Lucas, pero de buenas". Sobre esta amistad, el protagonista ha explicado que comenzó hace un año y medio y que, pese a que Manuel "esté fuera de cobertura" y "se quede pillado", "tiene buen corazón".

¡El plató de 'El diario de Jorge' se congela!

"No te puedes imaginar lo que ha preparado el equipo del programa", ha adelantado Jorge Javier a Chacho, los instantes previos a desvelar la divertida broma con la que recibirían a Manuel: "¿Os acordáis del mannequin challenge? Voy a presentar a tu amigo Manuel, cuando lo presente todos nos vamos a quedar congelados, el público también".

Una vez dadas las indicaciones, el presentador ha anunciado la entrada de Manuel, quien se ha quedado con la boca abierta al encontrarse a todo el plató congeladocomo estatuas. "¿Esto qué es? Que cabroncete, la madre que lo pario. ¿Dónde está metido? Como me la ha jugado", ha reaccionado Manuel, antes de que una voz, la de Chacho, le revelase lo que estaba sucediendo:

"¿Qué se siente al estar rodeado de estatuas, de gente que no se mueve? Así me siento yo contigo Manuel, que no tienes sangre, que eres un soso, que no te mueves y pareces una estatua, un gato de yeso. Lo que necesitas tu es un buen meneo, así que a moverse todo el mundo". Acto seguido, todo el plató ha recuperado el movimiento entre aplausos y risas. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!