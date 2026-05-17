La divertida anécdota de Emma García con un sacerdote: "Se puso rojo y yo también"

Fiesta 17 MAY 2026 - 19:21h.

La presentadora ha compartido con la audiencia de 'Fiesta' una anécdota que aún hoy le saca los colores: "Me equivoqué de regalo y le di un tanga"

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Ricardo Díaz, Decano-Presidente del Consejo Gral. Colegios de Químicos de España, ha visitado 'Fiesta' para analizar con los colaboradores del programa los riesgos de no llevar una buena higiene, concretamente la de nuestras prendas íntimas.

Según Ricardo, la ropa interior debería renovarse cada seis meses aproximadamente si no queremos ser víctimas de bacterias resistentes. Para mostrar el efecto que la falta de higiene en nuestras prendas textiles puede provocar, Martín y Rocío se han sometido a las pruebas del experto.

Ambos han entregado sus prendas de ropa íntimas tras haber sido lavadas, pero habiendo permanecido previamente en el cesto de la ropa sucia durante varios días. Díaz ha demostrado que algunas bacterias y tipos de hongos son capaces de sobrevivir en la ropa pese a haber pasado por la lavadora.

La anécdota de Emma García que ha arrancando las risas de los colaboradores

El experto se encontraba explicándole a los colaboradores de 'Fiesta' que es recomendable cambiarse de ropa interior una o dos veces al día, especialmente si se hace deporte. Aprovechando el consejo, Emma García ha contado algo que le sucedió hace algún tiempo y que le sacó los colores:

"Yo acostumbro a llevar una bolsita con ropa interior de cambio en el bolso por lo que pueda pasar. En una ocasión me pasó que tenía que buscar en el bolso un regalo que le iba a dar a un amigo cura y me confundí de regalo y le di un tanga, me di cuenta cuando vi que se ponía rojo. No hizo falta explicarle nada porque se dio cuenta de lo que había pasado, nos intercambiamos los regalos, recogí mi tanga y ahí se quedó la anécdota".