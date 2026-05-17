Fiesta 17 MAY 2026 - 17:59h.

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El injerto capilar se ha convertido en los últimos años en el secreto a voces de actores, presentadores de televisión y futbolistas entre otros para rejuvenecer su imagen. Turquía se consolidaba hace algún tiempo como la capital mundial del turismo capilar gracias a sus paquetes "todo incluido" que en muchos casos acarreaban penosas recuperaciones y graves problemas de salud.

España, pese a que no ofrece precios tan competitivos como los del país otomano, compite fuertemente ofreciendo una mayor seguridad médica y un riguroso seguimiento postoperatorio. Y es que a la hora de elegir dónde operarse, el debate no gira tanto en torno a la tecnología, puesto que ambos países usan las mismas técnicas modernas, sino que lo hace en torno al coste, la logística y las garantías legales.

Tanto Iván Reboso como Alexia Rivas han vivido en primera persona sendos dramas capilares y lo han compartido con la audiencia de 'Fiesta'. Iván, que se encontraba tremendamente acomplejado por una incipiente calvicie, decidió viajar hasta Turquía:

"Yo me lo hice en el 2016 en Turquía porque salía mucho más barato, yo tenía un complejo tan grande que estaba casi obsesionado. Decidí irme a Turquía, la intervención eran unas 48 horas, me fui absolutamente solo sin entender ni papa de lo que me decían los médicos. Estuve nueve horas operándome, no me dolió porque me anestesiaron, al día siguiente me ponen una venda. Cuando ya estoy en el aeropuerto noto que me empieza a picar la cabeza y una chica del avión me dice que estoy sangrando. Me quité la venda y yo pensaba que me iba a quedar así para siempre. Yo ahora estoy contento, pero no sé si se aprecia la cicatriz que tengo en la parte de atrás, de donde cogieron el pelo para injertar".

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Las "calvas" de Alexia Rivas provocadas por estrés

La colaboradora de 'Fiesta' también lo que es un drama capilar. La de León atravesó por una etapa complicada en lo profesional y también en lo personal y fruto de ello surgió una preocupante calva en su cabeza:

"Fue mi madre quien se dio cuenta de que tenía una calva en la cabeza. Se me juntó el estrés por cambios laborales al mal estado de salud de mi abuela, que moriría una semana después. Estando en el hospital con mi abuela mi madre se da cuenta de que tengo una calva en la cabeza y yo, de la impresión, automáticamente me pongo a vomitar. Afortunadamente me trataron con medicación en una clínica capilar y ya he recuperado el pelo".