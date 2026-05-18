'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Disfruta de todos los programas de 'El programa de Ana Rosa' en Mediaset Infinity

Compartir







Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha puesto el foco en los resultados de las elecciones andaluzas.

La presentadora comienza: ''Buenos días a todos. Nueva derrota del sanchismo, y ya van cuatro de cuatro. Cuatro plebiscitos de los candidatos del presidente y cuatro derrotas. Cuatro bodas y un funeral, las cuatro bodas de Sánchez con sus cuatro candidatos y el mismo resultado, las caras de funeral en Ferraz. Tras Extremadura, Aragón y Castilla y León, ahora se suma Andalucía, con un subsuelo histórico del PSOE a la baja, un sótano de 28 escaños, empeorando el peor resultado del partido cuando Juan Espadas obtuvo 30 escaños. La mujer más poderosa del conjunto de la democracia, la número dos del PSOE y del Ejecutivo, se ha dado un batacazo de la mano de su valedor, el presidente del Gobierno''.

''María Jesús Montero era la candidata de Moncloa, ha seguido una estrategia escrita desde Moncloa y la derrota, por lo tanto, es de Moncloa. El sanchismo ya no conecta con el electorado y vuelve a estar en el lado perdedor de la historia. Para curarse en salud, el presidente se ha quitado del medio yéndose a Ginebra con su nuevo mejor amigo, Tedros, el director de la OMS y desde Ferraz continúan buscando un relato y celebran que el PP no ha conseguido mayoría absoluta, que es lo mismo que celebrar la posible entrada de Vox en el Gobierno andaluz'', continúa la presentadora.

Ana Rosa añade: ''Al otro lado, Juanma Moreno Bonilla vaticinaba que habría o estabilidad o lío, y al final va a haber lío, porque con 53 escaños, se ha quedado a dos de la mayoría absoluta, así que tendrá que pactar con los 15 escaños de Vox, aunque el PP ha conseguido más votos que toda la izquierda junta. La gran sorpresa ha sido Adelante Andalucía, que con el andalucismo por bandera ha logrado 8 escaños y ha sorpasado a Por Andalucía, la coalición formada por Sumar, Podemos e Izquierda Unida, que solo ha conseguido 5 escaños''.

''Al que se le ha quedado cara de ley d'hondt es a Alvise, que pese a conseguir 100.000 votos no consigue escaño en el Parlamento andaluz. Tras una de las peores campañas electorales que se recuerdan, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, ha hecho un balance muy singular de la derrota histórica del partido señalando que el PSOE ha ganado 10 de las 13 elecciones autonómicas en Andalucía. Desde luego, el que no se consuela, es porque no quiere'', finaliza la presentadora.