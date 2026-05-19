El ultimátum de Antonio a su compañero de piso: “O cambias o la ropa va por el balcón”

Antonio quiere resolver sus problemas de convivencia con su compañero de piso, Alejandro, debido al desorden, la limpieza y las diferencias de hábitos en la casa

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Antonio acude a 'El diario de Jorge' para hablar con su compañero de piso, Alejandro, con quien convive desde hace un tiempo y con el que ha surgido un conflicto por el orden y la convivencia. Al principio todo iba bien, pero la situación terminó complicándose: “Veía cosas fuera de lugar, la limpieza...”.

Además, Antonio explica que también hay problemas por la vida social en el piso y los horarios: “Le molesta porque no coincidimos en los horarios y a veces le despierto. Le molestan los ruidos que hago con las chicas y enciendo la consola”.

Por su parte, Alejandro detalla los problemas de convivencia que tiene con su compañero: “Es un poco maniático con la limpieza y el desorden, no se pueden mover las cosas porque él va detrás y las recoloca. Además es un poco mujeriego de más”.

Antonio: "Hay que empezar a llevar el orden de la casa y la limpieza juntos"

Alejandro también ve un mensaje de Antonio en el que le reprocha su comportamiento: “Eres un desordenado, un caótico, un sucio, un asqueroso y la convivencia se está volviendo imposible. Así que o vamos cambiando o la ropa va por el balcón”.

Cuando finalmente se ven las caras en el plató, Antonio le pide a Alejandro un cambio en la convivencia: “Hay que empezar a llevar el orden de la casa y la limpieza juntos porque yo estoy todo el día fuera y si no empezamos a hacer las cosas bien me tiro por el balcón y tiro tus cosas”.