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Mila lleva años intentado que su marido, Ángel, salga de dudas y sepa por fin si Macarena es su hija. La invitada ha conseguido que los presuntos padre e hija se sometan a un test de ADN para averiguar si son familia.

Los asuntos sociales se llevaron a Macarena y Ángel no supo más de ella

Ángel cuenta que tuvo hace muchos años un desliz con una mujer que, al igual que él, era drogodependiente. Esta le confesó que se había quedado embarazada de él, por lo que llegó incluso a ver cómo nacía Macarena, que ahora tiene 30 años. Pero, al cabo de diez días, los asuntos sociales se llevaron al bebé y nunca supo más de ella. La pequeña había sido dada en adopción, según explica.

"Yo me quedé muy mal, destrozado", relata en el programa de Telecinco. Con el paso del tiempo, Ángel quiso saber qué era de esa niña pero, como económicamente no se encontraban en una buena situación, nunca pudo recurrir a la ciencia para concluir con su intriga.

"A mí me da que soy su padre", comenta Ángel, que ha visto por primera vez a Macarena. El invitado cuenta que le gustaría ver cómo la joven y él tienen una relación de padre e hija en caso de que sean familiares biológicos.