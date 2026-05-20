Patricia Pardo y Christian Gálvez presentarán el encuentro con el Papa: "Estamos bendecidos. Somos profundamente creyentes"
El Papa se reunirá con los fieles en el Estadio Santiago Bernabéu el 8 de junio
Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity
La presentadora de 'Vamos a Ver' Patricia Pardo será la encargada junto a su marido, el también presentador Christian Gálvez, de conducir el gran encuentro con el Papa León XIV durante su esperada visita a Madrid el próximo 8 de junio, un acto histórico que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu y que reunirá a miles de personas.
Durante el programa, Patricia Pardo ha dejado claro lo ilusionados que están los dos con este reto tanto a nivel personal como profesional.
Patricia Pardo: "Estamos abrumados, sorprendidos y todavía digiriéndolo"
"Para nosotros es un reto profesional. Estamos abrumados, sorprendidos y todavía digiriéndolo. Nos sentimos bendecidos. Es verdad que el peso de la responsabilidad está ahí porque queremos hacerlo muy bien y estar a la altura de la responsabilidad que nos han dado, pero todo el mundo sabe que somos profundamente creyentes y nos hace una ilusión que no os podéis ni imaginar", ha comenzado diciendo en directo.
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La presentadora se ha mostrado algo nerviosa ante la cantidad de gente que estará allí congregada: "Estoy acostumbrada a que la gente esté desde casa, pero no con público. Da un vértigo estar ante 60.000 personas".
Patricia Pardo ha confesado que ya lo tiene "todo preparado": "Soy virgo y de la primera quincena de septiembre... Lo tengo preparado todo pero de verdad. Estamos tratando de hacer el guion un poquito más nuestro y creo que si tienes que improvisar, lo haces mejor si antes lo has preparado. Yo lo disfrutaré, pero después porque de momento estoy un poco nerviosa"