El Papa se reunirá con los fieles en el Estadio Santiago Bernabéu el 8 de junio

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

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La presentadora de 'Vamos a Ver' Patricia Pardo será la encargada junto a su marido, el también presentador Christian Gálvez, de conducir el gran encuentro con el Papa León XIV durante su esperada visita a Madrid el próximo 8 de junio, un acto histórico que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu y que reunirá a miles de personas.

Durante el programa, Patricia Pardo ha dejado claro lo ilusionados que están los dos con este reto tanto a nivel personal como profesional.

Patricia Pardo: "Estamos abrumados, sorprendidos y todavía digiriéndolo"

"Para nosotros es un reto profesional. Estamos abrumados, sorprendidos y todavía digiriéndolo. Nos sentimos bendecidos. Es verdad que el peso de la responsabilidad está ahí porque queremos hacerlo muy bien y estar a la altura de la responsabilidad que nos han dado, pero todo el mundo sabe que somos profundamente creyentes y nos hace una ilusión que no os podéis ni imaginar", ha comenzado diciendo en directo.

La presentadora se ha mostrado algo nerviosa ante la cantidad de gente que estará allí congregada: "Estoy acostumbrada a que la gente esté desde casa, pero no con público. Da un vértigo estar ante 60.000 personas".

Patricia Pardo ha confesado que ya lo tiene "todo preparado": "Soy virgo y de la primera quincena de septiembre... Lo tengo preparado todo pero de verdad. Estamos tratando de hacer el guion un poquito más nuestro y creo que si tienes que improvisar, lo haces mejor si antes lo has preparado. Yo lo disfrutaré, pero después porque de momento estoy un poco nerviosa"