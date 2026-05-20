Bárbara Rey sufre un grave accidente: “Me pusieron siete grapas y el dolor era tremendo"

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Tras el hospital, Bárbara volvió al rodaje: "Me dijeron que descansara, pero no podía dejar el rodaje cortado"

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Bárbara Rey ha sufrido un grave accidente durante un rodaje. Por ello, la actriz terminó ingresada en el hospital y con siete grapas en la cabeza. Según ha explicado la propia Bárbara Rey al programa 'Vamos A Ver', todo ocurrió cuando intentaba levantarse de una silla plegable en una carpa improvisada donde el equipo se había refugiado por el mal tiempo.

La actriz llevaba un abrigo para protegerse del frío y la prenda quedó enganchada en la silla, provocando que perdiera el equilibrio y cayera violentamente hacia adelante. La mala suerte hizo que, justo enfrente, hubiera una estantería metálica que terminó golpeándole en la cabeza y provocándole una importante brecha. “Me pusieron las 7 grapas y el dolor era tremendo”, relató la actriz tras el accidente.

Tras el hospital, Bárbara volvió al rodaje: "Me dijeron que descansara, pero no podía dejar el rodaje cortado"

El equipo del rodaje vivió momentos de gran tensión ante la cantidad de sangre y el aparatoso golpe sufrido por la actriz. Sin embargo, Bárbara Rey quiso mantener la calma en todo momento y pidió incluso no ver la herida. “No quiero ni verme la sangre”, habría comentado mientras era atendida.

Tras el fuerte impacto, Bárbara Rey fue trasladada a un hospital de Villalba, donde recibió atención médica inmediata. Los sanitarios le colocaron siete grapas para cerrar la herida y le recomendaron reposo, aunque ella decidió continuar trabajando. “Me dijeron que descansara, pero yo no podía dejar el rodaje cortado y me volví a trabajar”, explicó.

La artista pudo reincorporarse al rodaje gracias a que su personaje iba caracterizado con peluca y pañuelo, lo que permitió ocultar parcialmente las grapas. A pesar del susto, no sufrió traumatismos graves.

Más allá del accidente físico, Bárbara Rey también confesó el duro momento emocional que vivió al regresar sola al hotel tras la jornada. “Me vi sola y me di pena a mí misma”, reconoció emocionada. Según contó, prefirió que no avisaran a su hija Sofía Cristo para evitar preocuparla y hacer que abandonara el trabajo para ir a cuidarla.