Según Patricia Pardo, "estos últimos años ha habido un cambio a nivel social en España y somos pioneros en Europa con la Ley contra la Violencia de Género"

Puedes ver el programa de hoy en Mediaset Infinity

Compartir







Las declaraciones de Javier Bardem en el Festival de Festival de Cannes han desatado un debate en el programa 'Vamos A Ver'. El actor aprovechó la presentación de su nueva película para denunciar la violencia de género y cargar contra lo que definió como “masculinidad tóxica”, señalando directamente a líderes internacionales como Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamin Netanyahu.

Bardem aseguró además que España “sigue siendo un país muy machista”, unas palabras que encontraron una contundente réplica por parte de Patricia Pardo durante un debate televisivo centrado en el impacto de sus declaraciones. La presentadora Patricia Pardo se ha mostrado crítica con la idea de que la violencia machista esté “normalizada” en España. “Entiendo que no hay que maquillar los datos y que las cifras son dramáticas, pero decir que lo hemos normalizado me parece sumamente injusto”, ha afirmado Pardo en directo.

Según Patricia Pardo, "estos últimos años ha habido un cambio a nivel social en España"

La periodista ha recordado que España fue pionera en Europa con la aprobación de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género en 2004 y ha defendido que, en las últimas décadas, “ha habido un cambio a nivel social” evidente. También ha mencionado herramientas institucionales como el teléfono 016 y el trabajo del sistema judicial frente a este tipo de delitos.

“Yo creo que en todos estos años ha habido un cambio a nivel social en España”, ha insistido Pardo. Además, invita a Bardem a reflexionar sobre la llamada “paradoja nórdica”, utilizada para señalar que algunos países considerados referentes en igualdad mantienen elevadas cifras de violencia contra las mujeres, pero asegura que "la realidad no es así, ni mucho menos".

Sin embargo, Patricia Pardo ha asegurado: “Yo no creo que en España lo hayamos normalizado. Es mentira”.