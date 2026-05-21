Carlos Sobera le da otra oportunidad a un concursante con muy mala suerte: ''Es un extra porque es simpático''

telecinco.es 21 MAY 2026 - 15:00h.

¡Dale al play y disfruta del momentazo en 'El precio justo'!

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Jose Antonio ha conseguido acertar una de las pujas de ‘El precio justo’, por lo que ha conseguido llevarse un cheque de 200 euros para la compra y ha tenido la oportunidad de jugar a uno de los juegos.

El concursante y el presentador han protagonizado varios momentazos durante todos el juego, pero ha habido un momento que ha llamado más la atención, y es que a José Antonio se le ha dado tan mal, que Carlos Sobera ha tenido que darle otra oportunidad.

Pese a que el concursante ha conseguido tres fichas, todas han caído en el 0, por lo que se iba a ir a casa sin nada, pero el presentador ha decidido darle una oportunidad debido a su gran mala suerte.

‘’Si eres capaz de cogerla al vuelo, sin caerte… Esto es un regalo, es un extra porque es un tío simpático’’, explica el presentador a la vez que le lanza la ficha y Jose Antonio acepta y consigue cogerla al vuelo.

Justo después Jose Antonio la tira y por fin consigue hacerse con 500 euros, acto seguido el presentador bromea: ‘’¡Muy bien! Ya podéis bajar, no vamos a estar aquí toda la tarde tirando''.