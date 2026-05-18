Carlos Sobera le dedica unas bonitas palabras a Chechu

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Esta semana, 'El precio justo' tiene una sorpresa muy especial. El concurso regala a todos aquellos concursantes que acierten una puja un vale de 200 euros para la cesta de la compra. Además, quien consiga llevarse el escaparate final también obtendrá un vale de 3.000 euros.

Chechu ha ganado la segunda puja al dar el precio justo, llevándose así un cheque de 200 euros, más otros 100 euros adicionales por acertar. Ha acudido acompañado de su madre y representa a la Asociación PROTGD: “Es una asociación de personas con autismo”, ha explicado, añadiendo que él mismo tiene autismo.

“Estoy muy orgulloso de poder participar en uno de los mejores concursos de la historia”, ha afirmado Chechu. Ante estas palabras, Carlos Sobera le ha dedicado un emotivo mensaje: “Eres más majo que las pesetas. Yo te voy a sostener los 200 euros, nunca nos habíamos sentido tan orgullosos de entregar un talón como hoy contigo”.

Chechu ha jugado a la prueba de los dados y ha acabado llevándose el cheque de 200 euros, los 100 euros por acertar el precio justo y un viaje a Berlín. No ha dudado en decir quién será su acompañante: su madre.