Carlos Sobera se queda alucinando con el truco de magia de un concursante: ''Eres bueno, tío''

telecinco.es 19 MAY 2026 - 15:00h.

¡Dale al play y no te pierdas el momentazo del mago con el presentador!

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Hoy ha sido un día muy especial en 'El precio justo', además de regalar a cada acertante de una puja 200 euros en la cesta de la compra, un mago ha concursado en el programa y ha dejado a Carlos Sobera alucinado con un gran truco de magia.

Al inicio del programa, David ha sido llamado a jugar y le ha contado al presentador que se dedica a la magia, por lo que él le ha pedido que le hiciese un truco, el mago ha aceptado y le ha guardado una carta a Carlos Sobera en el bolsillo durante todo el concurso.

En cuanto el concurso estaba a punto de llegar a su fin, Carlos Sobera ha recordado el truco: ''Un segundo, llevo con una carta en el bolsillo todo el programa'', y se ha acercado a David para resolver finalmente el truco de magia.

David le ha pedido al presentador que elija una carta sin mirar y este ha elegido el ocho de corazones, justo después ha mirado la que llevaba guardada en el bolsillo durante todo el concurso y ha resultado ser también un ocho de corazones, a lo que el presentador ha reaccionado sorprendido: ''Eres bueno, tío, eres muy bueno. Me las quedo de recuerdo''.