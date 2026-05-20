Un concursante roza 'El escaparate final' y Carlos Sobera reacciona: ''Lo habrías calzado''
¡Dale al play y disfruta de la jugada de Juanan!
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Juanan ha sido el concursante que ha llegado hasta 'El escaparate final' después de vencer al resto de concursantes en la ruleta final de 'El precio justo'. El concursante, además, ha ganado 200 euros en un cheque de la compra tras acertar una de las pujas del concurso.
El concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:
- Un amplio sofá y una cesta de fruta y verdura gratis durante un año
- Una sauna y un sillón de masaje
- Un viaje de siete noches para dos personas a Túnez con vuelos, traslados, alojamiento, guía, visitas y seguro incluidos
- Un coche urbano de tamaño compacto de 120 cv y tecnología híbrida
Juanan ha escuchado atentamente las características de cada premio y ha echado sus cuentas, tras unos minutos y con la ayuda del público, el concursante ha tomado una decisión final: ''33.200 euros''.
El concursante espera junto a Carlos Sobera a que el panel anuncie el precio justo del escaparate final y tras unos minutos de espera, Carlos Sobera da la cifra exacta: ''35.709 euros ¡Qué poquito! Lo hubieras calzado, pero has jugado bien y no has estado lejos'', exclama el presentador, por lo que finalmente Juanan se marcha a casa con las manos vacías.