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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha destacado la noticia del día: la llegada de la UCO a la sede del PSOE.

"Buenos días. Día histórico. Hoy el Papa tiene el honor de recibir a Sánchez. Si el presidente confiesa sus pecados a León XIV la lista será más larga que la de los reyes godos. Un presidente en permanente huida se ha tenido que ir hasta el Vaticano para no dar explicaciones en la sesión de control de hoy. La legislatura bien vale una misa, pero esta semana comienza el particular infierno judicial del presidente, que tiene imputada a la Sagrada Familia", ha arrancado la presentadora.

Ana Rosa ha continuado ha continuado: "Mañana arranca el juicio contra su hermano, que se enfrenta a tres años de cárcel. El rosario judicial continuará el 9 de junio con la citación de su mujer, y el maestro Yoda del sanchismo, Zapatero, tendrá que declarar el 17 y 18 de junio para explicar por qué se pasó al lado oscuro. La liturgia de Sánchez siempre es la misma, huir. Todos los caminos conducen a Roma. Al menos no ha ido acompañado por Ábalos, Cerdán, Koldo y Zapatero, que se meterían en la Fontana de Trevi a llevarse las monedas".

Ana Rosa: "Enrocado, un presidente que no puede gobernar es un okupa"

Del mismo modo, Ana Rosa ha añadido: "El fin del curso político se ha convertido en un calvario para el Gobierno. Sin presupuestos, sin apoyos, y con unos apóstoles, sus socios, que le niegan hasta tres veces, pero no se van. Cómo se van a quedar sin despacho, sin sueldazo, sin chófer y sin secretaria. Se verían abocados a hacerse un Ábalos con aquella frase de "no tengo a nadie". Tendrían que predicar en el desierto y engrosar la lista de fijos discontinuos en el SEPE".

"Tampoco habrá moción de censura, porque el PNV y Junts actúan como fariseos. Ya saben que un fariseo es una persona que aparenta virtud, piedad y moralidad, pero que actúa de manera contraria a lo que predica porque tienen que seguir ordeñando la vaca hasta exprimirla. Dicen que les huele muy mal todo lo relacionado con ZP, pero siguen ahí con la nariz tapada. La postura de Sánchez es patética. Enrocado, un presidente que no puede gobernar es un okupa. Ya no le pedimos que convoque elecciones. Le pedimos que dimita. Hasta los Papas dimiten. Pero no nos engañemos. La dimisión de Sánchez sería un milagro. Siempre nos quedará un rayo de esperanza: el Rayo Vallecano", ha concluido en directo.