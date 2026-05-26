Nuria Morán 26 MAY 2026 - 10:37h.

'El Programa de Ana Rosa' ha podido hablar en exclusiva con el expresidente del Gobierno

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José Luis Rodríguez Zapatero lleva una semana encerrado en su casa. Desde que saliese a la luz su imputación, el expresidente del Gobierno no atiende a los medios de comunicación, pero el periodista de 'El Programa de Ana Rosa' Álvaro López ha conseguido hablar en exclusiva con él.

En una conversación "breve pero directa", José Luis Rodríguez Zapatero insiste en desvincularse de "todos esos infundios" que están vertiendo sobre él.

José Luis Rodríguez Zapatero reitera su inocencia en 'El Programa de Ana Rosa'

Sobre las joyas encontradas en su despacho profesional, Zapatero asegura que "lejos del valor económico, son principalmente joyas de valor puramente sentimental" y asegura que son falsas las cantidades económicas dadas por algunos tasadores.

Lejos del revuelo mediático, Zapatero asegura que está tranquilo y vuelve a recalcar que estas joyas son regalos personales de otras autoridades en uno de sus viajes oficiales y parte de la herencia de la tía y de la madre de su mujer, Sonsoles Espinosa, que ya están fallecida.

Aunque después le hemos preguntado si esas joyas están incorporadas a Patrimonio del Estado, de momento José Luis Rodríguez Zapatero no ha respondido a esta cuestión.