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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que ha vuelto a destacar las novedades en la ya conocida como trama Zapatero.

"Buenos días. De la rosa al Rolex. Cuenta la leyenda que cuando el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón no se sorprendió tanto como los agentes de la UDEF cuando abrieron la caja fuerte de Zapatero. Los agentes se deslumbraron ante una colección de zafiros, diamantes, esmeraldas y rubíes. No podemos pasar por alto que este tesoro, digno del Conde de Montecristo, se encontró en un local de Ferraz que era el museo de Pablo Iglesias. Allí estaban las gafas del fundador del PSOE mirando esos zafiros dignos de Sisí emperatriz mientras su espíritu escuchaba cómo su sucesor decía que "ser socialista es tener poco y dar mucho", ha arrancado la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa'.

Ana Rosa Quintana: "Estamos hablando de corrupción de la más baja estofa: Fajos, joyas, ostras, champán del bueno y dinero en el retrete"

La presentadora ha continuado: "Resulta que la lucha obrera era un catálogo de Cartier. La revolución proletaria se sustentaba en una caja fuerte junto a unos rubíes talla imperial y la bolsa de golf del presunto testaferro de ZP. En casa de Julito encontraron fajos de billetes en el radiador y en sobres en los que ponía 10.000 euros en chino, que debió escribir la tía china de Julito cuando se los dejó en herencia. Estamos hablando de corrupción de la más baja estofa: Fajos, joyas, ostras, champán del bueno y dinero en el retrete. Mientras el ciudadano medio guarda monedas de euro en el cenicero “por si acaso”, la UDEF desmonta el cínico discurso de la austeridad del gurú del sanchismo".

"El sumario desvela que las joyas son tan solo una anécdota, porque la trama traficaba con oro, petróleo, asuntos de Estado y cuestiones humanitarias que usaban para forrase. En casa del presunto testaferro había referencias a temas delicados como los presos políticos y a agentes del CNI. Zapatero no era Robin Hood, era el Sheriff de Nottingham y sus amigos ricos venezolanos. Mientras, nuestro presidente se va a Roma a esconderse tras las faldas del Papa aquí seguimos con los escándalos, sin presupuestos, sin debate sobre el estado de la Nación, con socios que se agarran a la silla, sin elecciones y con Sánchez cercado por la corrupción", ha sentenciado en directo.