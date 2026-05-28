"El amor no tiene edad" Carlos Lozano desvela todos los detalles de ‘Amor o lo que surja’: risas, citas y muchas sorpresas

Telecinco.es 28 MAY 2026 - 21:55h.

Carlos Lozano desvela cómo será 'Amor o lo que surja': "El amor no tiene edad, por eso llega el nuevo dating que voy a presentar"

Si estás buscando pareja... puedes encontrarla en 'Amor o lo que surja' ¡Apúntate aquí al casting!

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Las tardes de Telecinco van a vivir una auténtica revolución con el nuevo dating show de Telecinco: 'Amor o lo que surja'. Un programa en el que sus protagonistas, con perfiles de diferentes edades iniciarán su búsqueda de pareja. Para ello, contarán con una amplia selección de candidatos afines, quienes se sentarán en las gradas. Carlos Lozano, su presentador, nos desvela todos los detalles. ¡Dale al play y descúbrelo!

"El amor no tiene edad, por eso llega el nuevo dating que voy a presentar", ha explicado el presentador en este vídeo dónde nos cuenta qué podremos ver en su programa. Citas, risas, sorpresas y muchas ganas de enamorarse. ¿Te lo piensas perder?

Este espacio, que se emitirá las tardes de lunes a viernes y mostrará cómo nacen las conexiones entre los participantes, quienes llegarán al programa con el corazón abierto y dispuestos a encontrar a su pareja ideal o... lo que surja.

Apúntate al casting

Carlos Lozano te está buscando: "Si estas soltero y tienes ganas de conocer a una persona especial, sin duda, este programa es para ti". No lo dudes ni un segundo más y apúntate al casting de 'Amor o lo que surja'. ¡Te esperamos!

Si quieres participar en ‘Amor o lo que surja’ solo tienes que pinchar en este enlace y apuntarte.

También puedes hacerlo a través de Whatsapp en el número: 648 753 277.