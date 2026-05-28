telecinco.es 28 MAY 2026 - 15:33h.

¡Dale al play y descubre cómo ha sido el momentazo!

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Carmen ha tenido muy, pero que muy buena suerte 'El precio justo'. La concursante, después de ganar al resto de contrincantes en la ruleta final, ha conseguido llegar hasta 'El escaparate final' y se ha llevado una emocionante sorpresa.

La concursante ha conseguido un margen de 500 euros y ha tenido que intentar adivinar el precio justo de los siguientes premios:

Una barca hinchable para cinco personas con dos remos, un kayak para dos personas y una tabla de surf

Un set de mobiliario para el jardín

Un viaje a Islandia para dos personas durante siete días

Una moto deportiva de 649 centímetros cúbicos

Carmen ha prestado mucha atención a las características de cada premio expuesto, ha echado cuentas y ha escuchado a su hermana entre el público antes de tomar una decisión: ''21.000 euros''.

La concursante espera a que el panel anuncie el precio justo y después de unos minutos se lleva la gran sorpresa: ''21.089 euros'', por lo que Carmen consigue llevarse el gran escaparate a casa.

Emocionada, Carmen ha recibido a su hermana en plató con los brazos abiertos y las dos han gritado y saltado de la emoción: ''¡Madre mía! Voy a coger la moto!'', y Carlos ha reaccionado: ''Se puede ganar''.