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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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El editorial de la presentadora de 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado su editorial diario con la propuesta de Puigdemont a Feijóo para ir a Waterloo a negociar la moción de censura.

"Buenos días. Todas las derrotas y las victorias pasan por Waterloo. Un mes de junio como este de hace 211 años, Napoleón fue derrotado allí, y 159 años después ABBA ganó Eurovisión con su tema Waterloo. Feijóo le ha hecho una oferta a Junts para apoyar una moción de censura y le han respondido que se pase por Waterloo. El líder del PP se ha plantado ante los empresarios catalanes y ha respondido que él no va a "pedir favores ni a regalarlos", y que va a "devolver la decencia al país, con ayuda o sin ella", y reclama una reforma de la financiación basada en el consenso, no en las singularidades. Con estos mimbres, Puigdemont tendrá que esperar sentado en Bélgica, aunque puede bailar una nueva versión del musical Waterloo bailando una coreografía con todas las visitas que ha tenido para negociar con él. Los coros los harían Cerdán, Yolanda Díaz y Zapatero, mientras baila con Illa, Otegi y Junqueras", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa Quintana: "Como director de orquesta tenemos al hermano de Sánchez, protagonista de 'El fantasma de la ópera', porque presuntamente trabajaba en una oficina que no existía"

La presentadora ha continuado: "Como director de orquesta tenemos al hermano de Sánchez, protagonista de 'El fantasma de la ópera', porque presuntamente trabajaba en una oficina que no existía. Según una testigo , en el proceso de selección a ella no le hicieron ni una pregunta y le pusieron un cero en idiomas cuando sabe inglés y portugués". A esta danza de las chirimollas también se han sumado varios figurantes, cargos del PSOE que presuntamente han bailado el agua haciéndose pasar por testigos independientes en el juicio como "veterinarios" o "enfermeras".

"Todos estos espectáculos han acabado con la paciencia de los jueces y han publicado un comunicado defendiéndose de los ataques del Gobierno. Con estos escándalos, todo remite al gran perdedor de Waterloo. Napoléon decía: "Si el enemigo se equivoca, no lo distraigas", ha sentenciado en directo.