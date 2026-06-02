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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora. En esta ocasión, Ana Rosa Quintana ha destacado los casos de corrupción que acorralan al gobierno de Pedro Sánchez.

"Buenos días. Ocho años y un día. No es una condena, es el tiempo que ha pasado desde la moción de censura que llevó a Sánchez al poder. Fue la primera de muchas mentiras. Ocho años de mentiras y un día después, el PNV tiene una oferta que Alberto Núñez Feijóo planteó ayer en este programa: una moción de censura instrumental sin Vox en el Gobierno. El PNV y Junts insisten en que debe haber elecciones, y que para apoyar algo así no debe estar Vox en el Gobierno", ha arrancado en directo.

Ana Rosa Quintana: "Un Watergate a la española, una operación alcantarilla digna de la tía de Mortadelo"

Ana Rosa ha continuado: "Sí, pero no. Queremos elecciones, pero no. Solo hay dos posibilidades de ir a elecciones. Una opción es la moción de censura, y la otra es que las convoque el presidente, y eso no lo va a hacer alguien que colocó un biombo y una urna de cartón para seguir en el poder. La urna de cartón fue el comienzo de todo. Luego vinieron las cloacas. Estamos a la espera de conocer el sumario del caso Leire, una exmilitante ni fontanera ni cobarde a la que ahora nadie conoce en el PSOE pero que se reunió 22 veces en Ferraz con el Secretario de Organización de un total de 39 encuentros. Es inverosímil que Cerdán fuera por libre para salvar al soldado Sánchez sin el conocimiento del One. Si nadie en el PSOE conocía a Leire, ¿por qué cobraba presuntamente 4.000 euros al mes del partido? Grabaciones, sobornos coacciones y amenazas".

"Un Watergate a la española, una operación alcantarilla digna de la tía de Mortadelo. En el Watergate, lo que parecía un episodio menor acabó destapando una red de espionaje político, encubrimientos y abusos de poder que terminaría provocando la dimisión del presidente Nixon. La gran diferencia entre Watergate y el Ferrazgate es que Nixon terminó abandonando el cargo porque las instituciones democráticas funcionaron. El Congreso investigó, la justicia actuó y la prensa persistió. Aquí, la clave es resistir. Victimismo y trinchera. Mientras, Junts y el PNV piden elecciones y miran para otro lado. Ocho años y un día. Y ahí seguimos. Hasta el 2027 y más allá", ha sentenciado.