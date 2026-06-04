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La entrevista póstuma a Frank Francés con la presencia en plató de su expareja Silvia Salas y uno de los hijos del tenista, el explosivo cara a cara de Pepi Valladares y Begoña Gutiérrez con Carlos Corbacho en torno a la supuesta gestión del dinero en Cantora, todas las imágenes en exclusiva de la boda de Fani Carbajo y el reencuentro de Almudena y Darío tras ‘Supervivientes’, mañana en ‘¡De Viernes!’

Casi una semana después del anuncio de su fallecimiento, el programa emitirá la entrevista concedida por Frank Francés a Santi Acosta, en la que durante más de dos horas de grabación se sincera sobre su relación con Bárbara Rey y lo que esta le confiesa sobre su historia con el rey emérito. También aborda cómo afrontaba la enfermedad que ha acabado con su vida y habla de su relación con la actriz Silvia Salas, que escuchará la entrevista en el plató junto a uno de los hijos del tenista, Enzo, al que conocerá por primera vez

Pepi Valladares y Begoña Gutiérrez, frente a frente con Carlos Corbacho

Tras las recientes revelaciones de Carlos Corbacho sobre la supuesta gestión en Cantora del dinero de Julián Muñoz, dos confidentes de Isabel Pantoja, Pepi Valladares y Begoña Gutiérrez, se sentarán frente a frente con el exempleado de la artista para rebatir sus afirmaciones y revelar nuevas informaciones al respecto. Además, Begoña Gutiérrez, que formó parte del partido político fundado por Jesús Gil, revelará detalles de aquella época y de la implicación del exalcalde de Marbella y Maite Zaldívar en la formación

Las imágenes exclusivas de la boda de Fani Carbajo

Fani Carbajo, hay imágenes exclusivas de tu boda para ti. La protagonista de la primera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ se sentará en el plató para ver y comentar todas las imágenes grabadas por varios equipos del programa de su boda con Fran Benito hace una semana, desde los preparativos, el momento de vestirse, la emoción del ‘sí, quiero’ y el banquete y la fiesta posterior con invitados famosos. Además, será sorprendida con las palabras de una persona que tiene mucho que decir sobre el evento

Almudena Porras y Darío Linero se reencuentran tras ‘Supervivientes’

Almudena Porras y Darío Linero, expareja durante 11 años que puso fin a su relación en ‘La Isla de las Tentaciones’, se reencontrarán en el plató tras su paso por ‘Supervivientes’ y saldarán cuentas pendientes también en presencia de una persona que ha sido clave en su historia

Almudena y Darío se sumarán a Ylenia Padilla, Rocío Flores y María Jesús Ruiz para abordar con imágenes inéditas la última hora de la recta final de ‘Supervivientes’.