'Sandokán', con Can Yaman y Alanah Bloor como protagonistas, muy pronto en Telecinco

Telecinco.es 06 JUN 2026 - 23:20h.

La serie de Can Yaman que batió récords de audiencia en Italia se verá muy pronto en Telecinco

La historia sigue las aventuras de Sandokán en su isla de Mompracem, un pirata audaz que ve cómo su destino se entrelaza de forma inevitable con el de Lady Marianna Guillonk, interpretada por Alanah Bloor

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La esperada serie internacional 'Sandokán' aterriza próximamente en Telecinco de la mano de Can Yaman. El actor turco asume el papel principal de la ficción, transformándose en el legendario pirata malayo tras someterse a una intensa preparación física y un cambio de imagen radical para encarnar al mítico personaje.

La historia sigue las aventuras de Sandokán en su isla de Mompracem, un pirata audaz que ve cómo su destino se entrelaza de forma inevitable con el de Lady Marianna Guillonk, interpretada por Alanah Bloor.

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