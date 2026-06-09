telecinco.es 09 JUN 2026 - 14:22h.

Este fin de semana, no te pierdas el Gran Premio de Fórmula 1 en Telecinco, Be Mad y Mediaset infinity

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El Gran Premio Barcelona - Cataluña de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. Este finde semana podrás disfrutar de la clasificación el sábado 13 de junio a las 15:30h y de la carrera el domingo 14 de junio a las 14:00h.

¡No te lo pierdas! Vuelve la melodía, la sintonía, la pasión y la emoción del Gran Premio de España de Fórmula 1 a Mediaset. Telecinco, BeMad y Mediaset Infinity serán los contenedores perfectos para que disfrutes de su pasión sobre cuatro ruedas, tanto en directo como contenido a la carta.

Los seguidores de la Formula 1 podrán disfrutar íntegramente en abierto del Gran Premio de Madrid (11-13 de septiembre), que debutará en el calendario mundial y supondrá un acontecimiento histórico para el automovilismo español, con la llegada de la competición a la capital por primera vez en más de cuatro décadas; y del Gran Premio de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya (12-14 de junio), cuya retransmisión en abierto por parte de la compañía alcanzará su sexto año consecutivo.