Universo Calleja 15 JUN 2026 - 23:25h.

¡No te pierdas 'Universo Calleja' el próximo lunes a las 23h, en Telecinco!

Todos los programas de 'Universo Calleja', al completo

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Jesús Calleja te espera el próximo lunes 22 de junio a las 23.00 horas, en Telecinco para una gran aventura en China con 'Universo Calleja' en el que le acompañaran rostros tan conocidos como Hiba Abouk, Luis Zahera, Gorka Oxoa, María Pérez, Arantxa Sánchez Vicario o Jordi Roca, entre otros, ¿te lo vas a perder?