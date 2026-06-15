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Actores, deportistas y uno de los chefs más conocidos de España recorren China en 'Universo Calleja' a partir del próximo lunes a las 23h, en Telecinco

Universo Calleja: el próximo lunes a las 23.00 horas, en Telecinco
El avance del programa.. Telecinco.es
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Jesús Calleja te espera el próximo lunes 22 de junio a las 23.00 horas, en Telecinco para una gran aventura en China con 'Universo Calleja' en el que le acompañaran rostros tan conocidos como Hiba Abouk, Luis Zahera, Gorka Oxoa, María Pérez, Arantxa Sánchez Vicario o Jordi Roca, entre otros, ¿te lo vas a perder?

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