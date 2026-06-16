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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en este caso se ha centrado en el nuevo informe de la UCO que acorralaría todavía más al PSOE.

"Buenos días. Érase una vez una cloaca. Todos los capítulos del cuento nos llevan a P. S. Según la UCO, P.S. es Pedro Sánchez. Sorpresa. Nos están contando el cuento de la transparencia. Vamos con los verdaderos capítulos del relato según la UCO. Capítulo uno: 24 de abril de 2024. Un juzgado investiga a la mujer de Sánchez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Capítulo dos: El presidente se confiesa un hombre profundamente enamorado ese mismo día en una carta y anuncia cinco días de reflexión. Capítulo 3: Sánchez se reúne en Moncloa con Bolaños, Montero y Cerdán. Capítulo 4: El PSOE activa la cloaca 16 horas después de la carta", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

"Cerdán nos quiere hacer creer que es el protagonista de Los Santos Inocentes, pero se pone al frente de un operativo y coloca supuestamente como ejecutora a Leire Díez, que tiene tarifa plana del PSOE para cobrar en B. Ferraz le paga hasta los viajes a través de facturas falsas emitidas por la tesorera imputada del PSOE. Capítulo 5: El comando se pone en contacto con la fiscalía general y con la directora de la Guardia Civil para chantajear a fiscales, jueces y castigar a los agentes de la UCO que investiguen al entorno de P.S.", ha continuado.

Ana Rosa Quintana: ""Esto es solo un resumen de una película en la que tenemos un Padrino, un capo, una sicaria, pisos francos, una agente doble que en realidad trabaja para Ferraz y una contable"

"Esto es solo un resumen de una película en la que tenemos un Padrino, un capo, una sicaria, pisos francos, una agente doble que en realidad trabaja para Ferraz y una contable. Los intocables de Eliot Ness cazaron a Al Capone por las notas del contable, y ahora los intocables del teniente coronel Balas tiene las agendas de la trama. Dos agendas y un destino: P. S. Cerdán niega ser parte de una trama, eso es de primero de gánster. Hoy comparece la directora de la Guardia Civil en el Senado. Defenderá el nombre de la familia del PSOE, pero tendrá que explicar por qué borró los mensajes Leire y por qué traicionó al cuerpo que dirige declarando la guerra sucia a sus propios agentes. Todos en esta trama eran mensajeros, pero es obvio quién era el zar que mandaba a sus correos. Veremos si las cabras que tiene Leire en Vega de Pas acaban hablando en una rueda de prensa, porque la cabra tira al monte", ha sentenciado Ana Rosa Quintana.