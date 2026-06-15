Disfruta de todos los programas de 'El programa de Ana Rosa' en Mediaset Infinity

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

Compartir







'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado un día más con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha destacado la complicada semana a nivel judicial a la que se enfrenta el PSOE.

"Buenos días. Vuelve el Algarrobo. Como si fuera de la banda de Curro Jiménez, el juez Calama acusa a Zapatero de contrabando, un delito con mucha tradición en el folclore español desde la época de los bandidos en Sierra Morena. Otro conocido bandido, este real, fue El Tempranillo, que se forjó un mito parecido al de Robin Hood. En el caso de Zapatero, nada indica que fuese a repartir las esmeraldas de Zambia. ZP era "El Príncipe de Zamunda", ha arrancado Ana Roa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Ahora dice su exministro, Miguel Sebastián, que lo habitual era quedarse con los regalos cuando eres ministro porque no hay un protocolo. Sí lo había. Zapatero publicó en el BOE un Código Ético que prohibía a sus ministros quedarse con joyas y regalos caros. Debe ser que el millón 300.000 euros de sus diamantes talla princesa son pecata minuta. Códigos éticos vendo que para mí no tengo. Comienza la semana horribilis del Gobierno con un calendario infernal. Hoy lunes declara ante el juez Peinado la mujer del presidente, que se perderá el partido de La Roja. Aquí tenemos nuestro propio Mundial de la corrupción".

Ana Rosa Quintana: "Ya nadie se acuerda de que Ábalos y Koldo están en la cárcel a espera de sentencia"

"Mañana martes comparece en el Senado la directora de la Guardia Civil por sus encuentros con la Súper agente 86 de Ferraz, Leire Díez, que está como el martini de James Bond, agitada, pero no revuelta. En esta Semana Fastántica Judicial, el miércoles y el jueves Zapatero tendrá que explicar la juez Calama de dónde sacó las joyas de los Romanov. Y el viernes, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, declara en el Senado tras admitir que excargos de la fiscalía se reunieron con investigados del caso Moncloacas. El argumentario de la sincronizada ha adelgazado tanto, que ya solo se ha quedado en los huesos del lawfare. Ya nadie se acuerda de que Ábalos y Koldo están en la cárcel a espera de sentencia. Es tal la acumulación de casos, que un imputado hace olvidar al siguiente. ¿Quién se acuerda ya de que Maduro está en prisión? Al menos, una buena noticia, el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos y se reabre el Estrecho de Ormuz. Como ha dicho Trump, y también se podría aplicar presuntamente a Zapatero: "Felicidades a todos, que fluya el petróleo", ha sentenciado en directo.