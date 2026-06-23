Ana Rosa, sobre la sentencia del ‘caso mascarillas’: “Es la condena al sanchismo”

'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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‘El Programa de Ana Rosa’ ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, en el que se ha centrado en la sentencia del 'caso mascarillas' y sus implicaciones políticas.

"Buenos días. No era una inventada. La sentencia del caso mascarillas es la condena al sanchismo. La organización criminal estaba en el Consejo de Ministros, a la derecha del padre. La sentencia señala que el uso de cargos públicos para el lucro personal provoca la “pérdida de legitimidad institucional”. Solo por esta frase, el presidente debería seguir los pasos del primer ministro británico y dimitir. Pero en España, dimitir sigue siendo un nombre ruso, como decían los indignados del 15M que ahora forman parte de este Gobierno. Las 224 páginas de la sentencia del caso mascarillas demuestran cómo la banda del Peugeot que acompañó a Sánchez comercializó con el dolor de un país que se consumía por la covid mientras se forraba con mascarillas fake. El hombre que llevó a Sánchez a La Moncloa mediante una moción de censura dijo que “los españoles no podemos normalizar la corrupción", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa: "Tres de los pasajeros del Peugeot han pasado por la cárcel y el cuarto, el number one, se ponía ayer de perfil"

La presentadora ha continuado: "¿Y cuál ha sido la reacción del Gobierno? Arremeter contra el arrepentido. Es lógico: tienen miedo de lo que puedan contar los que vienen detrás. Julito, Leire, Cerdán, Gertrudis, Cristina Álvarez, Barrabés... calentad, que salís. Lo que les conviene es la omertá, la ley del silencio. El ministro de Justicia se ha convertido en Groucho Marx: “Si no le gustan mis principios, tengo otros”. En 2024 dijo, tras indultar al empresario que tiró de la manta en la trama Gürtel: “Quien colabora con la Justicia tiene el apoyo del Gobierno”. ¿En qué quedamos? Los siete magistrados del Supremo, la élite del Derecho Penal, han respaldado de forma unánime la petición de la Fiscalía".

"El presidente Sánchez vive en su propia Matrix. Ayer dijo que “la España del pelotazo ha dado paso a la España del trabajo”. Bravo. Pedro no tiene nada que ver con el exministro del presidente, ni con el exchófer del presidente, ni con el exsecretario de Organización del partido, ni con la mujer del presidente, ni con el hermano del presidente, ni con el exfiscal general del Estado. Tres de los pasajeros del Peugeot han pasado por la cárcel y el cuarto, el number one, se ponía ayer de perfil. Su primera reacción tras conocer que su exmano derecha ha sido condenado a 24 años de prisión fue darnos consejos para combatir la ola de calor. Frente a la corrupción, bebe agua y ponte crema", ha sentenciado en directo.