'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que ha centrado su análisis en la investigación a Begoña Gómez, las medidas cautelares dictadas por el juez Peinado y la reacción del Gobierno ante el auto.

"Buenos días. Bienvenidos al reino de la hipérbole. Todo es exagerado. El auto de Peinado argumenta los cuatro presuntos delitos de Begoña Gómez con medidas cautelares desproporcionadas que están dando alas al argumentario de la sincronizada. Desde el Consejo de Ministros hablan de los jueces como "la mafia desatada". La misma mafia que puso en marcha la mafia de las cloacas ahora critica a la mafia. Todo es cuestión de focos. El auto de Peinado ha desviado el foco poniendo el foco en la Policía al señalar que los agentes que escoltan a Begoña Gómez podrían facilitar su fuga. El Gobierno sale en tromba a defender a la Policía cuando ha dejado a la Policía a los pies de los caballos", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa: " Purgaron a mandos policiales por investigar al PSOE y ahora salen en defensa de esa misma Policía que cuestionan"

La presentadora ha continuado: "Las palabras desacertadísimas de Peinado y las medidas cautelares exageradas, como retirar el pasaporte a Begoña Gómez y citarla cada quince días, son el bosque que no deja ver los árboles de toda la red que tejió la mujer del presidente para convertirse en catedrática de presuntos delitos como corrupción entre particulares, tráfico de influencias, malversación de fondos y apropiación indebida. Los sindicatos policiales denuncian que ahora el Gobierno, con el ministro del Interior a la cabeza, sale en defensa de la Policía cuando ha atacado a la UCO y desde las cloacas quisieron matar al teniente coronel Balas. Purgaron a mandos policiales por investigar al PSOE y ahora salen en defensa de esa misma Policía que cuestionan".

"Todo es desproporcionado. Las medidas del juez son desproporcionadas y la reacción del Gobierno es de tal desproporción que un órgano politizado como el Consejo General del Poder Judicial decide a toda prisa si pone una multa al magistrado. Desde Moncloa se ha abierto un concurso para que el ministro que mejor defienda a Begoña se lleve de premio unas vacaciones en La Mareta. El hashtag Yo con Begoña también se aplicó en su día a Yo con Ábalos, Yo con Cerdán y Yo con Zapatero. Si se trata de juzgar al juez, ya está la Audiencia Provincial para eso, lo que demuestra que el Estado de derecho funciona y que la única mafia es la que se puso en marcha tras los cinco días de reflexión de un hombre profundamente enamorado. En realidad, la única fuga es la huida hacia adelante de un presidente acorralado. Yo con la Justicia", ha sentenciado en directo.