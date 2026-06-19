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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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Un día más, 'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que en esta ocasión ha destacado los audios de la declaración del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"Buenos días. Durante años, miles de padres españoles se han desesperado con los estudios de sus hijos apuntándoles a escuelas de idiomas, a carreras universitarias o formación profesional. Error. El futuro estaba en la maquetación. Dicen que Dalí pagaba en los restaurantes de lujo haciendo un dibujo en una servilleta, y las hijas de Zapatero te maquetaban un informe que ni Van Gogh después de muerto. Ni a Picasso le pagaron tanto cuando La República le encargó El Guernica en la Exposición Universal de París. El expresidente ahora quiere salvar a sus hijas del infierno judicial, pero ha sido él quien las ha arrastrado "En el nombre del padre", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Él mismo ha reconocido al juez Calama que propuso sus nombres para trabajar para la presunta trama del recate de Plus Ultra. No sólo maquetaban, también hacían vídeos corporativos a razón de 10.000 euros por segundo. Ni Brian De Palma. Hoy vamos a escuchar los audios de un Zapatero titubeante que pidió más tiempo para poder explicarse ante el juez. Al final su estrategia es negarlo todo. El presidente de la Memoria no se acuerda de nada. Solo acierta a decir que sus hijas no tuvieron contratos con la Administración pública cuando pudieron hacerlo. De las joyas de la abuela ni mu. Cómo en la canción de los Rodríguez, Rodríguez Zapatero está sin documentos".

Ana Rosa Quintana: "Hoy vamos a escuchar los audios de un Zapatero titubeante que pidió más tiempo para poder explicarse ante el juez"

"Ya se ha encargado Sánchez de exculparlo al señalar que todos los presidentes reciben regalos de los que no se acuerdan. ¿Cómo se va a acordar de unas joyas de un millón? El presidente apoya al expresidente y le dice que tiene todo el apoyo de la familia. Cuando las barbas de tu expresidente veas pelar, pon las tuyas a remojar. Del sé fuerte Luis, al sé fuerte José Luis. En las Navidades de 2007, Zapatero recomendaba comer carne de conejo para hacer frente a la crisis mientras presuntamente se quedaba con las joyas del rey saudí. El juez lo resume todo en cuatro palabras: "Quien cobra, es usted", ha sentenciado en directo.