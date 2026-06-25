'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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‘El Programa de Ana Rosa’ ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que ha centrado su análisis en la situación política actual, las últimas informaciones sobre distintos casos judiciales que afectan al entorno del Gobierno y la reacción del Gobierno ante las investigaciones abiertas.

"Buenos días. Pobre Sánchez. El presidente dice que no sabía nada. La comparecencia fue para dar explicaciones sobre la corrupción, la del PP. Menos mal que tiene a Patxi López, que anima a que millones de españoles salgan a las calles a gritar: “Yo con Begoña”. Qué lema tan bonito. Decía Tarradellas que “en política se puede hacer de todo, menos el ridículo”", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

La presentadora ha continuado: "Ayer, la mujer del presidente entregó el pasaporte, aunque intentó convencer a la Audiencia Nacional para que no se lo retirasen porque llega el verano. El que tiene el pasaporte con más sellos que Willy Fog es Zapatero. Después de la encendida defensa que hizo Sánchez del expresidente, conocemos por un informe de la UDEF que era comisionista internacional a razón de 10.000 euros en dietas por viaje y 200.000 euros a través de una offshore para salvar a una empresa peruana en Bolivia".

Ana Rosa: "Sánchez dijo que la corrupción en el PSOE no es generalizada. Menos mal"

Además, añade: "La UDEF certifica que Zapatero se reunía decenas de veces con Sánchez y sus ministros mientras facturaba millones por su influencia. Esto sí que es ser un influencer, y sin saber mandar ni un email. Ayer Sánchez lo defendió más que a su mujer. La agenda de Gertru es una mina, como la empresa peruana. Zapatero pedía a su secretaria “peluquería y cejas” cada cuatro semanas porque necesitaba “tenerlas en forma”. Pero las mentiras tienen las cejas muy cortas. Dice ZP que no se reunió con Ábalos por Plus Ultra y su agenda demuestra que es falso. Del Falcon al desfalco".

"Sánchez dijo que la corrupción en el PSOE no es generalizada. Menos mal. Ayer vivimos una cuestión de confianza. Le dieron la espalda hasta sus socios, pero el presidente dice que tiene que continuar porque nos tiene que salvar de Ayuso, que hoy estará en este plató. No quiero acabar sin una mención a la desgracia del pueblo venezolano, que ha sufrido dos potentes terremotos. Una tragedia de un pueblo golpeado por una dictadura y un desfalco que les ha dejado sin hospitales, sin luz, sin agua y sin servicios básicos gracias a salvapatrias como nuestro “Pana” Zapatero. Estaremos atentos a las noticias que nos vayan llegando desde Venezuela porque el Servicio Geológico de Estados Unidos estima que la cifra de muertos puede estar entre los 10.000 y los 100.000. Terrible", ha sentenciado en directo.