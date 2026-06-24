'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha dado comienzo con el editorial de su presentadora, que ha centrado sus palabras en recopilar todos los casos de corrupción que rodean al Gobierno y a Pedro Sánchez.

"Buenos días. Feliz San Juan. Hoy es el día más largo del año, sobre todo para el sanchismo. El presidente tiene que dar explicaciones sobre la corrupción y su mujer entregará el pasaporte. España está asolada por una ola de calor y por otra ola de corrupción. Es decir, según Sánchez, de la Gürtel, de Bárcenas, de la Kitchen, de la sede de Génova pagada en B, de Marcial Dorado, de Franco y de Díaz Ayuso, mezclándolo todo, como hace Óscar López. Hace un año Sánchez anunció medidas contra la corrupción tras la imputación de Cerdán. Un año después, la única medida la han tomado los jueces con una condena de 24 años a Ábalos. Si hoy Sánchez quemase por San Juan todo lo malo, la hoguera podría verse desde Soto del Real. El presidente ha cambiado la metáfora de las manzanas podridas por las piedras del camino. Camino Soria, en cuyo Ayuntamiento la Guardia Civil ha detenido a seis personas tras 20 años de Gobierno socialista", ha comenzado la presentadora.

Ana Rosa Quintana: "Hace un año Sánchez anunció medidas contra la corrupción tras la imputación de Cerdán. Un año después, la única medida la han tomado los jueces con una condena de 24 años a Ábalos"

Ana Rosa Quintana ha continuado: "Tampoco hablará de las esmeraldas de Zapatero, ni de joyas, o de su primer Secretario de Organización condenado, su segundo Secretario de Organizaciín imputado, su tesorera imputada, su exchófer condenado, su hermano imputado, su mujer imputada, su directora de la Guardia Civil bajo sospecha, la SEPI y sus socios del PNV salpicados por las Moncloacas con reuniones en Ferraz con corruptos reunidos".

Para terminar, la presentadora ha explicado que: "En estos "tiempos oscuros" de los que habla el Rey, cunde el pánico por si a todos les da por tirar de la manta zamorana, como Aldama. El presidente hablará de tolerancia cero contra la corrupción, dirá que tomaron medidas, que en todos los sitios cuecen Ábalos y que él es una víctima, que este es el Gobierno de la gente y que estará hasta el 2027 y más allá porque la Constitución dice que el mandato es de cuatro años. Como dice Felipe González, debe ser en lo único que va a cumplir con la Constitución. A este Gobierno, la contabilidad moral le sale a devolver. Para Sánchez, sus íntimos corruptos solo son piedras en el camino. Piedras preciosas, como los zafiros de Zapatero".