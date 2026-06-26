'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el famoso editorial de la presentadora

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'El Programa de Ana Rosa' ha arrancado con el ya famoso editorial de su presentadora, que ha centrado su análisis en la tragedia provocada por los terremotos en Venezuela, las últimas informaciones sobre los viajes de José Luis Rodríguez Zapatero al país y la situación política que atraviesa el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Buenos días. Hay silencios que sobrecogen más que el ruido. Es estremecedor escuchar cómo los servicios de emergencia piden silencio entre las montañas de escombros de Caracas y La Guaira. Estremece escuchar las voces de los supervivientes que esperan ser rescatados bajo toneladas de hormigón. La desgracia se ha cebado con un Estado que ya estaba en ruinas. Los rescatistas tienen que escarbar con las uñas para salvar a sus compatriotas. Edificios convertidos en polvo, carreteras abiertas en canal, hospitales colapsados, miles de personas sin techo, heridos durmiendo a la intemperie, familias enteras desaparecidas y una cifra real de víctimas que nadie conoce. Las comunicaciones fallan, el régimen no da información y los medios se ven obligados a actuar al dictado. Es hora de reconstruir Venezuela desde los cimientos. Miles de familias buscan a los suyos en silencio. Ese silencio... es hoy Venezuela", ha arrancado Ana Rosa Quintana.

Ana Rosa: "Todos los que han recibido un aplauso han caído por la corrupción sistémica del Gobierno"

La presentadora ha continuado: "Mientras, en España nos enteramos de que los viajes de Zapatero al país en realidad no eran para liberar presos; esa era tan solo la coartada para hacer negocios. El saqueo del chavismo ha llevado al desmantelamiento de una nación hermana. Nuestro presidente no solo defiende a Zapatero, lo elogia y se ríe de la soberanía nacional. Nunca un presidente había perdido votaciones en las dos Cámaras pidiéndole la dimisión. ¿Y cuál es la respuesta del presidente? La carcajada nerviosa de un autócrata. Reírse en la cara de los españoles y aplaudirse a sí mismo en un gesto de chulería digno de Narciso mirando su reflejo en el río. Un coro de palmeros devuelve el aplauso a un emperador que está desnudo y no lo sabe porque los suyos solo le dicen: "Yo, con Begoña". ¿Se puede saber qué es lo que aplauden?"

"Aplauden a un líder que perdió las elecciones. Esa misma mayoría absoluta que convirtió en presidente a Sánchez ahora pide su salida. "Somos más", decía. Ahora son minoría absoluta. Siempre les queda el aplauso como sentencia. Aplaudieron a Ábalos, y cayó; aplaudieron a Zapatero, y cayó; aplaudieron a Súper Cerdán, y cayó. Todos los que han recibido un aplauso han caído por la corrupción sistémica del Gobierno. Con la UCO en los talones, ahora aplauden a Sánchez. Que pase el siguiente", ha sentenciado en directo.