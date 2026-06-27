'El precio de...' se adentra en la finca más famosa en compañía de Canales Rivera, Pepi Valladares, Laura Cuevas y Dulce Lapiedra

Disfruta ya de un avance del programa del que todo el mundo hablará

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'El precio de... ' llega con una nueva entrega y lo hace con una que sin duda dará mucho que hablar. Santi Acosta y su equipo se adentran en una de las fincas más famosas de nuestro país, Cantora, la finca que durante décadas perteneció al clan Rivera y a los Pantoja después.

Tras 40 años de secretismo, el presentador consigue adentrarse en todas y cada una de las estancias de la finca, pero no lo hace solo. Canales Rivera, Pepi Valladares, Laura Cuevas y Dulce Lapiedra acompañan al equipo en unas grabaciones de las que se hablará y mucho, y que ya han provocado las primeras reacciones.

Isa Pantoja se enteraba en directo en '¡De viernes!' de la noticia y se venía abajo al ver un avance de Dulce Lapiedra, la que fuera su niñera en Cantora, recreando uno de los episodios más duros que la joven vivió en la finca.

No te pierdas el estreno de 'El precio de... Cantora', muy pronto en Telecinco.