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Santi Acosta y Bea Archidona anunciaban al inicio del programa que tanto los colaboradores, como Isa Pantoja y la audiencia de '¡De viernes!' iban a descubrir durante el directo una noticia de la que se iba a hablar, y mucho, durante los próximos días.

Santi era el encargado de dar paso a un vídeo promocional en el que se desvelaba cuál será el eje central de la próxima entrega de 'El precio de...': "Hemos sido el primer programa de televisión que ha conseguido entrar en Cantora. Después de 40 años vamos a ver cada rincón de la finca, cada rincón del interior de Cantora, pero es que además Cantora ha recibido cuatro visitas: Canales Rivera, Laura Cuevas, Pepi Valladares y Dulce".

Isa Pantoja, devastada al ver a Dulce participando en la grabación

Cuando Isa Pantoja ha visto las imágenes del avance en el que se ve a Dulce dentro de Cantora recreando uno de los episodios más trágicos de su vida en Cantora (el de la manguera), no ha podido evitar sentirse indispuesta e incluso ha necesitado sentarse: "Ahora mismo no me encuentro bien, esto no es lo que yo esperaba, no puedo ver eso ni volver a hablar de ese asunto, lo siento, no puedo".

Una vez repuesta, Isa Pantoja ha analizado con los colaboradores del programa lo que supone para ella volver a ver en televisión la casa que fue su hogar cuando era niña además de ser el lugar en el que su hijo Alberto pasó sus primeros días de vida: "Para mí es impactante ver esas imágenes, ver la que fue mi casa en ese estado no es fácil. Nunca pensé que ella llegara a deshacerse de esa casa porque para ella era muy importante".

El tremendo enfado de Canales Rivera al ver el estado de la finca

'¡De viernes!' ha mostrado un pequeño avance del programa que próximamente podremos disfrutar en Telecinco. Santi Acosta, que ha asegurado que el programa ha logrado entrar en todas las estancias de Cantora incluida la habitación de Paquirri, ha mostrado parte de la visita de Canales Rivera a la finca en la que pasó tantos veranos junto a su tío, su primo y otras personas de su familia: "Esto antes era una buena finca, una buena plaza, ahora es un corral de mierda, estoy muy enfadado".