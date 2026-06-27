Isa Pantoja se ha sentado en '¡De viernes!' y ha desvelado cómo se encuentra la situación con su madre desde su último acercamiento hace algunas semanas

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Isa Pantoja y Asraf Beno visitan de nuevo el plató de '¡De viernes!'. La pareja se sienta en el programa de Bea Archidona y Santi Acosta para reaccionar a las últimas polémicas que rodean al clan Pantoja y para actualizar la situación con Isabel Pantoja tras el bombazo de la entrevista anterior: "Mi madre me ha escrito".

Isa, visiblemente emocionada, confesaba en '¡De viernes!' que su madre se había puesto en contacto con ella a través de un mensaje y que ella se sentía sobre pasada por la situación:

"Tengo muchos sentimientos encontrados. Estoy muy contenta, pero también tengo miedo. Voy a esperar a que vuelva, quiero hablar con ella, no quiero mensajes. Por una parte quiero que sea ya, porque tengo miedo a esos mensajes que de repente me envía. Necesito que llegue ya para poder hablar con ella y expresarme. Tengo miedo a que desaparezca otra vez, yo no podría sufrir otro abandono".

Isa desvela si se ha producido ya el ansiado reencuentro

"Nadie se explica que una madre le escriba eso a su hija, yo no sé cómo a ti no te sorprende". Con estas palabras comenzaba Antonio Rossi a hablar sobre el intercambio de mensajes entre Isa Pantoja y su madre. El colaborador, que ha podido ver los mensajes que la cantante le ha enviado a su hija, ha puesto el grito en el cielo, algo que Isa ha intentado suavizar:

"Tengo muy claro que si tengo una relación con ella tengo que aceptar cómo es. Cuando ella me escribió llamé corriendo a mi psicóloga y me dijo que mi madre no iba a cambiar, que si yo quería tenerla en mi vida tenía que aceptar que quisiera verme y a última hora cambiase de opinión. Yo sí que quiero ir a verla, voy a hacerlo cuando ella me lo pida. Hemos hablado de eso, de vernos, pero ese encuentro aún no se ha producido, quiero ser prudente y no quiero hacerme ilusiones porque luego la que sufre soy yo".