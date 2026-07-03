Ainhoa Arteta y el actor Salva Reina, el sábado a las 22.00 horas en 'Hay una cosa que te quiero decir'

La cantante lírica guipuzcoana será la protagonista de una sorpresa a una de sus mayores fans

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La soprano Ainhoa Arteta intervendrá en una de las emotivas historias de ‘Hay una cosa que te quiero decir’ en la entrega que Telecinco emitirá este sábado 4 de julio. La cantante lírica guipuzcoana será la protagonista de una sorpresa a una de sus mayores fans: Verónica, una mujer de 32 años que nació con microcefalia y que gracias al empeño de su madre Isabel y a la ayuda de médicos, psicólogos y trabajadores sociales lleva una vida prácticamente normal.

Su gran pasión y vía de escape es la lírica, su disciplina favorita, y siente gran admiración por Arteta, una de las grandes divas de la ópera, a quien considera un ejemplo a seguir.

Jorge Javier Vázquez también recibirá en plato Salva Reina, galardonado con el Premio Goya al Mejor Actor de Reparto en 2025 por su interpretación en ‘El 47’. Será cómplice de Juan Jesús, un hombre que desea rendir un agradecimiento especial a su mujer, Vanesa, quien a lo largo de los años ha volcado su esfuerzo en hacer frente de los problemas de aprendizaje de sus hijos, convirtiéndose en el pilar fundamental de la familia.

Otros de los invitados del programa serán Celia, una mujer extremeña de 50 años que fue adoptada por una familia valenciana cuando tan sólo tenía 9 meses y que anhela reunirse con sus hermanos, que también fueron dados en adopción en su infancia y que crecieron sin apenas saber nada los unos de los otros; y Sonia, una mujer que se ha armado de valor para comunicar a sus padres que se ha divorciado de su marido, tras una vida matrimonial marcada por los engaños, las infidelidades y el abandono.