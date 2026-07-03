De acuerdo a los medios estadounidenses, este viernes, 3 de julio, tiene lugar el enigmático enlace nupcial de la cantante con el jugador de la NFL

La historia de amor de Taylor Swift y Travis Kelce: de una pulsera de la amistad al anillo de compromiso

Compartir







Nueva York se prepara para vivir uno de los acontecimientos sociales más esperados de los últimos años. Si las informaciones publicadas por varios medios estadounidenses son correctas, Taylor Swift y Travis Kelce contraerán matrimonio este viernes, 3 de julio, en una espectacular boda organizada en el Madison Square Garden, un evento que promete reunir a más de 1.000 de invitados y que se ha preparado con un nivel de secretismo pocas veces visto.

Aunque la pareja no ha confirmado oficialmente la celebración, en los últimos días se han sucedido las filtraciones sobre la organización del enlace. Desde el horario completo hasta el posible menú, pasando por la decoración, el dispositivo de seguridad y la lista de invitados, poco a poco han ido saliendo a la luz numerosos detalles de una boda que la prensa estadouidense ya califica como "la boda del siglo".

PUEDE INTERESARTE El príncipe Guillermo y Kate Middleton zanjan los rumores sobre su asistencia a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Un fin de semana de celebraciones

Según la información publicada por' Page Six' y corroborada después por otros medios, las fiestas arrancaron este pasado jueves, 2 de julio, con una cena de ensayo reservada para alrededor de 100 familiares y amigos íntimos.

El encuentro habría tenido lugar entre las seis de la tarde y las diez y media de la noche en el Infosys Theater, el auditorio situado dentro del complejo del Madison Square Garden.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La gran celebración llegaría hoy. Las puertas del recinto se abrirían a las 15:30 horas para recibir a los invitados. A las 16:00 comenzaría un cóctel en una de las plantas superiores del estadio y, una hora y media más tarde, sobre las 17:30, tendría lugar la ceremonia.

Después arrancaría el gran banquete y la fiesta, prevista desde las 18:30 hasta las dos de la madrugada, lo que convertiría la boda en un evento de casi diez horas de duración.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El menú

Uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado ha sido el banquete. Varios medios han fotografiado durante los últimos días la llegada de numerosos camiones de reparto al Madison Square Garden con alimentos que, presuntamente, formarán parte del menú del enlace.

Entre los productos descargados figuraban grandes cantidades de carne de langosta, diferentes elaboraciones de pollo -incluido pollo especiado y pechugas-, patatas fritas, aros de cebolla, huevos, nata, leche, pimientos de distintos colores, lechugas y abundantes verduras frescas.

También ha llamado la atención la llegada de un camión de Krispy Kreme, aunque no ha podido confirmarse si los conocidos dónuts formarán parte del postre o si simplemente abastecían al establecimiento de la marca situado bajo el complejo del Madison Square Garden.

Aunque no se ha difundido el menú definitivo, todo apunta a una propuesta muy estadounidense pero de alto nivel, con ingredientes premium y un servicio pensado para atender a más de mil comensales.

La decoración

También se ha podido conocer parte de la decoración. En el interior del recinto se habría levantado un enorme castillo rodeado de jardines artificiales, árboles y flores, siguiendo una estética de cuento de hadas.

La elección del escenario no sería casualidad. Según diversos medios, Kelce pidió matrimonio a Swift en agosto de 2025 en un jardín preparado en su residencia de Misuri, por lo que la decoración serviría como homenaje a aquel momento.

Durante los preparativos también se han visto estructuras cubiertas con telas y cajas identificadas con el nombre 'Garden Party'.

Más de mil invitados y actuaciones musicales

La lista de asistentes también promete reunir a gran parte de las grandes estrellas del entretenimiento estadounidense.

Entre los nombres que distintos medios sitúan como invitados figuran Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, las hermanas Haim, Suki Waterhouse, Emma Stone, Patrick Mahomes, Andy Reid y numerosos compañeros de Kelce en la NFL, además de familiares y amigos de ambos.

Algunas publicaciones incluso apuntan a que Jason Kelce ejercerá como padrino del novio. En el apartado musical, 'Page Six' asegura que Stevie Nicks y Tim McGraw actuarán durante la celebración, convirtiendo la recepción en un auténtico concierto privado.

La seguridad y absoluta discreción

Otro de los aspectos más llamativos es el impresionante dispositivo de seguridad. Los trabajadores encargados del montaje habrían tenido que superar estrictos controles, llevar pulseras identificativas y trabajar sin teléfonos móviles.

Además, se han instalado camiones para impedir la visión desde el exterior, vallas cubiertas con lonas negras y se ha solicitado el cierre de varias calles próximas al Madison Square Garden entre los días 2 y 4 de julio.

Según las informaciones publicada, más de 130 agentes de policía participarán en el operativo de seguridad.

Los invitados, además, habrían firmado acuerdos de confidencialidad y las invitaciones estarían personalizadas para evitar que se filtraran.

Varios millones de dólares

La dimensión del evento explica las cifras que manejan los medios estadounidenses.

Solo el alquiler del Madison Square Garden durante varios días rondaría los tres millones de dólares, a lo que habría que sumar la decoración, la producción técnica, la seguridad, el catering, los artistas invitados y toda la logística necesaria para recibir a más de 1.000 personas.

Pese a la avalancha de detalles que han ido apareciendo durante los últimos días, ni Taylor Swift ni Travis Kelce han confirmado públicamente la celebración ni han hecho declaraciones sobre el enlace.

Ahora, las informaciones alimentan la expectación ante una ceremonia que, de celebrarse tal y como se ha publicado, será una de las bodas más espectaculares y mediáticas de los últimos años.