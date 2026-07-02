La confesión de la madre de Gorka que ha dejado en shock a Jorge Javier: "Tenía prohibido comprarle cosas de La Sirenita..."

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Gorka es psicólogo de día y bailarín de noche, y está convencido de que con las dos profesiones puede ayudar mucho a los demás. Y es que el camino que ha recorrido hasta llegar donde quería no ha sido fácil. Ha tenido que luchar por su libertad incluso dentro de su propia casa. Desde que descubrió su orientación sexual, siempre ha sido un tema tabú en su familia todo lo relacionado con ello. "No fue muy fácil para mis padres", señala Gorka.

De hecho, para su madre fue difícil encajarlo: "Me dijo que no era natural que un hombre estuviera con otro hombre". Además, cuando se lo dijo, su madre reaccionó así: "¡Lo que faltaba, hacer 'striptease'!". Pero ha sido el propio Gorka quien ha contado que su madre ha hecho un gran esfuerzo y ha cambiado su forma de pensar para aceptarle y nunca juzgarle.

Precisamente, su madre, que se encontraba en el público escuchando todo, se ha unido a la conversación entre Jorge Javier y Gorka, no sin antes darse un emotivo abrazo con su hijo.

Gorka le ha agradecido todo a su madre, ante lo que esta ha señalado que ahora "lo ve como algo normal" y que no tiene por qué agradecérselo. La madre ha contado que, en la escuela, los profesores se preocupaban mucho porque Gorka "pasaba mucho tiempo con las chicas".

La confesión de la madre de Gorka

En un momento dado, la madre de Gorka ha explicado que una profesora de Infantil la citó un día para comunicarle que tenía prohibido comprarle cosas de La Sirenita, uno de los dibujos animados favoritos de Gorka por aquel entonces.

Jorge Javier Vázquez no ha dado crédito ante esta confesión de la madre: "¿Por qué te lo prohibió? ¿Y una señora así da clases? Tenemos que estar muy pendientes de que estas cosas no sucedan... esas palabras llegan de una señora que se tiene que encargar de la educación de los niños pequeños. ¿Cómo vamos a creer luego o esperar que rechacen la diversidad? Si reciben pensamientos homogéneos".