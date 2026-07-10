Samantha Fox y Daniel Muriel, invitados de la semana en 'Hay una cosa que te quiero decir'

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Samantha Fox, icónica cantante británica que se convirtió en un ídolo de los años 80, participará en una de las emocionantes sorpresas de la nueva entrega de ‘Hay una cosa que te quiero decir’ que Telecinco emitirá este sábado 18 de julio, a partir de las 22:00 horas. La estrella del pop será cómplice de Maite, una joven que desea elevar el ánimo a su mejor amigo, Óscar, fan incondicional de la cantante, a quien el fallecimiento de su madre y de su hermano mayor y el cierre de su negocio le han sumido en la tristeza.

Jorge Javier Vázquez también recibirá al actor Dani Muriel, que protagonizará un momento muy especial como cómplice de Celia, una mujer madrileña que desea agradecer públicamente a su marido Enrique por haberse convertido en el pilar de la familia en las situaciones difíciles y haber encontrado un proyecto en Londres para mejorar la calidad de vida de Inés, la segunda hija de la pareja. Un año después de nacer, la niña comenzó a tener diversos síntomas y se le diagnosticó BPAN, una enfermedad neurológica rara que provoca una progresiva acumulación anómala de hierro en el cerebro, una historia en la que Muriel ha estado muy implicado y siempre ha brindado su ayuda para visibilizarla.

Asimismo, el programa acogerá la petición de perdón de Katiana, una mujer canaria que anhela recuperar la relación con su marido Borja, con quien tiene dos hijas y quien le ha pedido el divorcio; y el emotivo reencuentro de Consuelo y Manuel, un matrimonio que antes de casarse brindó su apoyo y cariño a Manolita, una niña andorrana ingresada sin la compañía de un familiar en un hospital barcelonés a causa de una poliomelitis y a quien apenas volvieron a ver tras recibir el alta.