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Ana Rosa Quintana se desplaza a Ceuta para informar de la última hora de la crisis migratoria

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Ana Rosa Quintana conectará en directo en distintos programas.. telecinco.es
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Ana Rosa Quintana interrumpe sus vacaciones para desplazarse a Ceuta e informar, desde la ciudad, de la última hora de la crisis migratoria.

  • El próximo domingo 2 de agosto, Ana Rosa intervendrá en directo en 'Fiesta' y en las ediciones de Informativos Fin de semana de mediodía y noche.
  • Además, el lunes 3 de agosto, conectará en directo con 'La mirada crítica', 'Vamos a ver Verano' e Informativos Telecinco 15:00 horas.
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