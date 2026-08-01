Ana Rosa Quintana se desplaza a Ceuta para informar de la última hora de la crisis migratoria
Ana Rosa Quintana conectará en directo desde la ciudad autónoma
Última hora de la crisis migratoria en Ceuta y Melilla | Síguelo aquí, minuto a minuto
Ana Rosa Quintana interrumpe sus vacaciones para desplazarse a Ceuta e informar, desde la ciudad, de la última hora de la crisis migratoria.
- El próximo domingo 2 de agosto, Ana Rosa intervendrá en directo en 'Fiesta' y en las ediciones de Informativos Fin de semana de mediodía y noche.
- Además, el lunes 3 de agosto, conectará en directo con 'La mirada crítica', 'Vamos a ver Verano' e Informativos Telecinco 15:00 horas.