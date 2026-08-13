Got Talent 13 AGO 2026 - 12:57h.

La exconcursante de 'Got Talent' comparte escenario con David Summers de 'Hombres G' en el Concert Music Festival de Chiclana

Risto Mejide se rinde ante Lydia Sánchez y le da su último pase de oro: "Me has dejado temblando"

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Lydia Sánchez llegó a la última edición de 'Got Talent' desde Benalup, un pequeño pueblo Cádiz, dispuesta a demostrar que los sueños se pueden cumplir. Con su voz y acompañada de su piano, conquistó a los espectadores con su versión de 'Temblando' de 'Hombres G'. Una interpretación que ahora le ha permitido compartir escenario con el propio David Summers, vocalista y bajista de la banda de rock español, en una noche inolvidable.

Durante su presentación en el Concert Music Festival de Chiclana, Summers invitó a Lydia Sánchez a unirse con él al escenario, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche. Ambos interpretaron juntos una versión de la famosa canción del mítico grupo. Una experiencia inolvidable para la cantante benapulense que acompañó al vocalista con el piano durante una actuación mágica que emocionó a todos los presentes.

Lo cierto es que la versión de 'Temblando' que Lydia Sánchez interpretó en el programa no tardó en hacerse viral por la delicadeza y la sensibilidad que desprendía su interpretación. Una versión que también conquistó a Summers, quien ha querido compartir con ella este momento tan especial en la ciudad natal de la joven.

Lydia Sánchez, la voz que conquistó a Risto Mejide

A sus 20 años, Lydia Sánchez dio el gran paso de actuar en un escenario tan grande y con tanto público como el de 'Got Talent'. La joven, que acostumbraba a amenizar a los clientes del bar de sus padres, pasó a enfrentarse los focos y las cámaras de la televisión con una versión de 'El patio' de Pablo López. Un gran reto para ella en su camino por conquistar su sueño: "Me gustaría darme a conocer y demostrar a la gente que los sueños se pueden cumplir”, aseguró entonces.

Lydia Sánchez cautivó al público y a los jueces, en especial, a Risto Mejide, quien tras darle un 'no' terminó concediéndole uno de sus pases de oro. El primero de los dos que le dio a la joven durante el programa, ya que el segundo se produjo durante la tercera semifinal del programa en la que el jurado, muy emocionado con la versión de 'Temblando' de Lydia, le otorgó su último pase de oro:

"Solo estoy pensando que qué has hecho conmigo. A mí sí que me has dejado temblando”, dijo Risto haciendo una clara referencia a la canción que había interpretado minutos antes. Un círculo que se cerró anoche cuando Lydia Sánchez se subió al escenario junto a David Summers para volver a interpretar este tema.